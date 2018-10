Resultado Avaí 0 x 1 Figueirense pela Série B 2018

Ficamos por aqui com nossa transmissão. Obrigado acompanhar conosco o duelo entre Avaí e Figueirense! Continue acompanhando tudo sobre seu time aqui, na VAVEL Brasil.

Na próxima rodada, terça-feira (04), às 19h15, o Avaí recebe o CRB. No mesmo dia, o Figueirense viaja para enfrentar o Fortaleza, às 21h30.

O Figueirense com esse triunfo chega ao quinto lugar da Série B, com 37 pontos, atrás do Guarani apenas pelo saldo de gols. O Avaí, continua na terceira posição, mas conta com um tropeço do Goiás para não cair um degrau.

Mesmo com a confusão logo após o fim, nenhum cartão foi mostrado pelo árbitro.

O Figueira venceu o primeiro nos quatro clássicos de 2018. O Avaí havia vencido um, com os outros dois, pelo campeonato estadual, terminando empatados.

Agora o time do Figueirense vai em frente ao setor visitante festejar com seus torcedores.

Após o apito final, jogadores dos dois times tiveram uma briga generalizada no campo de jogo.

51' FIM DE JOGO! O Figueirense dá o troco do primeiro turno, vence o clássico de Florianópolis fora de casa e volta a ficar próximo do grupo de acesso.

50' Era o empate! Airton desviou de cabeça, Matheus Barbosa na pequena área marcou o gol, mas o bandeira assinalou impedimento

49' Escanteio para o Avaí. Até o Aranha foi para a área.

48' Rômulo cruza mas erra por muito, mandando direto para a linha de fundo.

48' O Avaí aposta suas últimas fichas para conseguir o empate.

45' Serão cinco minutos de acréscimo nesse final de jogo.

44' Capa cruza e Betão cabeceia por cima da trave.

44' Guga cruza com veneno, Denis da um tapa na bola para mandar pra fora.

42' A torcida do Figueirense vai cantando alto na Ressacada.

40' O Figueirense procura manter a bola no campo de ataque.

37' Ia ser um golaço! Renato, do meio da rua, chuta com curva, buscando a gaveta, mas ela sai por pouco.

33' Guga mandou direto no gol, Denis rebateu a bola para a entrada na área, em nova tentativa o bandeira marcou impedimento de ataque do Avaí.

32' Capa mais uma vez é acionado pela esquerda, recebe chegada dura e sofre a falta. Vem mais bola na área aí.

31' O Avaí vai perdendo a maior invencibilidade atual do futebol brasileiro. A última derrota foi há nove jogos.

30' Matheus Barbosa aparece de surpresa na área e chega batendo de primeira, mas tem seu chute bloqueado.

29' Mudança no Figueira: Renan Mota dá lugar a Pereira.

28' Por pouco! Capa cruza na medida para Rômulo chegar cabeceando, tirando tinta da trave do Figueirense.

27' A zaga alvinegra mais uma vez leva a melhor para afastar o perigo.

26' Renato mais uma vez arrisca de longe, a bola desvia na marcação e quase encobre Denis. Escanteio para o Leão.

24' Guga cobra falta na intermediária para a área, Airton consegue o cabeceio, mas Denis bem colocado faz a defesa.

21' Na cobrança, a zaga do Figueira afasta de cabeça.

20' Beltrán faz jogada de habilidade e toca para Guga, que tenta cruzar mas é travado. Escanteio pro Avaí.

18' Rômulo arranca pelo meio campo e chuta de muito longe, Denis solta a bola em um primeiro momento, mas consegue se recuperar antes de encontrar problemas.

17' João Paulo, autor do gol Alvinegro, caiu no gramado pedindo substituição. Trevisan está entrando em seu lugar.

16' Com essa alteração, Geninho abandona o sistema com três zagueiros.

15' Última mudança no Avaí: Marquinhos Silva sai para a entrada de Gabriel Lima.

15' Primeira mudança no Figueirense: Juninho sai para a entrada de Felipe Amorim.

12' Guga escapa pela direita e tenta achar Beltrán na pequena área, Denis tem saída providencial para impedir o atacante do Leão de chegar na bola.

9' Renato foi a linha de fundo e cruzou buscando Beltrán, o atacante dividiu com Denis pelo alto cometendo falta no goleiro adversário.

6' Aranha foi lá em cima para segurar firme.

5' Escanteio para o Figueirense.

1' No Avaí, Geninho mexeu pela segunda vez no intervalo: André Moritz saiu para a entrada de Matheus Barbosa.

1' Começa o segundo tempo!

As equipes estão de volta ao gramado para o reinício de jogo.

Após ser tratado com um especialista na ambulância, o torcedor do Figueirense agora sim embarcou no helicóptero para ser encaminhado ao hospital.

Duas posições acima permanece o Avaí, com os mesmos 39 pontos. Porém, ambos podem ser ultrapassados pelo Goiás, que recebe o Fortaleza às 19h de hoje.

O Figueira vai ganhando três posições na tabela da Série B, chegando ao quinto lugar com 37 pontos.

52' Final de primeiro tempo! Logo no segundo minuto de jogo, em cobrança de pênalti, João Paulo marcou o gol que vai dando a vitória parcial ao Figueira contra o maior rival na Ressacada.

52' Denis! Marquinhos Silva mais uma vez subiu mais alto que a defesa adversária, mas Denis foi no alto para salvar o Figueirense.

52' Escanteio para o Avaí no último minuto do primeiro tempo.

49' Na cobrança, Marquinhos Silva cabeceou sem força, para Denis fazer a defesa.

48' André Moritz levanta na área, Denis sai de soco e manda para escanteio.

45' Devido ao tempo com os atendimentos ao torcedor do Figueirense no gramado, são sete minutos de acréscimo nessa primeira etapa.

44' Matheus Sales arrisca de longe mas chuta por cima do gol.

43' Geninho faz a primeira mudança do Avaí: Rodrigão saiu para a entrada de Beltrán.

41' Denis espalma!!! O goleiro do Figueirense cai no canto direito para salvar os visitantes em cobrança de Guga!

40' Cleberson agarra Marquinhos Silva na pequena área. O Leão tem a chance de deixar tudo igual no primeiro tempo.

40' Pênalti pro Avaí!

37' Em disputa de bola na área entre Rômulo e Matheus Ribeiro, os jogadores do Avaí pedem toque de mão do defensor do Figueirense. Árbitro manda o jogo seguir.

35' Após o susto no estádio, o Avaí tenta retomar as ações ofensivas.

32' Recomeça o jogo na Ressacada.

31' Os socorristas farão os primeiros atendimentos ao torcedor dentro da ambulância, o helicóptero por hora saiu de cena.

27' A suspeita é de traumatismo craniano, o torcedor será levado ao hospital Celso Ramos.

25' O jogo está parado nesse momento. Um helicóptero do corpo de bombeiros pousou no gramado da Ressacada para socorrer um torcedor do Figueirense que caiu da arquibancada.

24' Juninho dispara pela esquerda em muita velocidade, sai cara a cara com Aranha, mas finaliza travado.

23' Gustavo Ferrareis recebe passe na linha de fundo de ataque mas toca com a mão na bola.

22' O Figueirense tenta cadenciar o jogo com a posse de bola.

18' O Avaí ensaia uma pressão ainda nessa primeira metade de jogo.

17' Agora foi a vez de André Moritz arriscar, de longe, mas peca na pontaria.

15' André Moritz encontra Renato dentro da área, ele corta o marcador mas finaliza por cima do gol.

12' Judson tenta buscar Guga na ponta direita, mas a bola vai muito forte e sai em tiro de meta.

10' Após um começo de jogo turbulento, o Avaí consegue se impor em campo.

9' Rômulo consegue espaço entre os zagueiros e finaliza de fora da área, mas a bola vai sem força e Denis consegue defender firme.

8' Rodrigão disputa bola com Eduardo pelo alto mas comete falta no zagueiro do Figueirense.

5' Renan Mota arrisca de longe mas chuta por cima do gol de Aranha.

2' João Paulo desloca Aranha para já colocar o Figueirense à frente no placar!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRA!!!

1' Juninho é lançado, invade a grande área e é calçado por Airton. Início fulminante!

1' Pênalti pro Figueirense!

1' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar.

As esquipes já estão perfiladas para o protocolo inicial de jogo.

Figueirense escalado! Denis; Matheus Ribeiro, Cleberson, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Antônio, Matheus Sales, Renan Mota e Juninho; Gustavo Ferrareis e Elton.

Geninho opta pelo esquema com três zagueiros.

Avaí escalado! Aranha; Airton, Betão e Marquinhos Silva; Guga, Capa, Judson, André Moritz e Renato; Rômulo e Rodrigão.

Marquinhos, sem condições de jogo, está fora da relação de jogadores do Avaí.

No dia de seu aniversário de 95 anos, o Leão da Ilha passa pelo melhor momento na temporada. São nove jogos de invencibilidade e o G-4 garantido até o final da rodada.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Avaí x Figueirense, partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem confirmar a escalação para este sábado, o treinador Alvinegro terá uma novidade à disposição: André Santos foi relacionado pela primeira vez e poderá estrear pelo Figueirense.

Sem confirmar a escalação para este sábado, o treinador Alvinegro terá uma novidade à disposição: André Santos foi relacionado pela primeira vez e poderá estrear pelo Figueirense.

A respeito da fase ruim, Milton disse não ter sua confiança abalada, e que continua com o respaldo do presidente do clube: "Não tem pressão nenhuma, pelo contrário. Nunca me senti pressionado, eu me sinto cada vez mais seguro. Confio muito em mim, no meu trabalho, não preciso ficar falando. Não tem terra arrasada. Estamos a três pontos do G-4, com três jogos seguidos vamos lá para cima. Aqui tem uma pessoa que me dá segurança, o presidente, e isso que é importante."

Foi uma única vitória nos últimos seis jogos do torneio. Oscilação que faz o trabalho do técnico Milton Cruz ser questionado, tendo seu futuro no Alvinegro do Estreito passando diretamente pelo resultado da partida frente ao Avaí.

Em situação distinta, o Figueirense chega em momento delicado para o clássico. Distante do grupo dos quatro primeiros, na atual nona colocação, o Figueira apenas empatou com o Brasil de Pelotas, na última rodada, em casa.

Outra dúvida é a presença ou não do ídolo Marquinhos. O meia, que se aposenta ao final da temporada, terá a última oportunidade de enfrentar o rival histórico. Com um pequeno trauma que limita sua mobilidade, Geninho garantiu que torce para que ele tenha condições de estar em campo.

"Minha definição depende de como vem o adversário, do jogo que meu adversário permita que eu faça. Como não tem informação de lá, fecharam os treinos, eu suponho, claro, então não defini. Treinei variantes, mas só vou definir se tiver a informação. Se não tiver, vou fazer uma escolha e só decidirei amanhã. Vou esperar ao máximo, assim como o Milton deve esperar ao máximo para conseguir informação daqui", disse Geninho.

Para manter a boa fase, o técnico Geninho manteve o mistério às vésperas da partida. Com treinos fechados, o treinador afirmou não estar decidido se escala a equipe com um 4-4-2, ou se opta por uma formação em um 3-5-2.

O Avaí chega embalado para o confronto diante do seu maior rival. Na terceira posição do campeonato com 39 pontos, o Leão da Ilha vem de resultado positivo fora de casa: Com tento de Rômulo, derrotou por 1 a 0 o São Bento em Sorocaba.

Ao longo da história, foram registrados 420 encontros. São 145 vitórias do Figueirense, contra 142 do Avaí, com outras 133 igualdades.

Esse será o quarto jogo entre as equipes em 2018. Pelo Campeonato Catarinense, ambos os jogos terminaram empatados. Já no primeiro turno da Série B, o Avaí venceu no Orlando Scarpelli com gol de Rodrigão.

Bom dia, torcedor. Hoje é dia de clássico na Segundona. Na Ressacada, pela 24ª rodada, Avaí e Figueirense duelam a partir das 16h30.