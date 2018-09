Resultado Corinthians x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, realizado na Arena Corinthians (SP), às 21h.

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) apita auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

Os dois times voltam aos gramados na quarta-feira (5). O Corinthians vai para Fortaleza enfrentar o Ceará, às 20h. O Atlético, por sua vez, recebe o São Paulo em casa, às 21h.

Fala Ricardo: "Eu não diria que faltou coragem. Identificamos que deveríamos adiantar a pressão. Conseguimos chegar em situações esporádicas. Conseguimos empatar e teve uma cabeçada minha na trave, mas infelizmente não conseguimos a vitória", frisou o atacante.

Fala Gabriel: "Foi um jogo muito truncado onde as duas equipes não criaram. O Atlético, uma equipe de qualidade, também não criou. Nós poderíamos ter ganhado o jogo, mas agora temos que esfriar a cabeça, porque na quarta-feira temos outro jogo. Agora temos, mais do que nunca, que mostrar a força do grupo, porque daqui a pouco tem Copa do Brasil", alertou o volante.

Com esse empate os dois times, o Atlético-MG fica na sexta colocação e o Corinthians sobe para a sétima, mas ainda pode perder o lugar para o Grêmio.

48' Apita o árbitro, final de jogo para Corinthians e Atlético-MG.

48' Tomás Andrade tenta chute direto pela esquerda, Walter pega com firmeza.

48' Cazares arrisca pela esquerda e Walter fica com a bola em defesa tranquila.

47' Substituição no Atlético-MG: sai Luan, entra David Terans.

47' Mateus Vital tentou colocar a bola na área, mas a defesa do Atlético protegeu e a bola ficou nas mãos de Victor.

46' SHOW DE HORRORES! Emerson cruza na área do Corinthians e a bola sai direto. Mais um passe errado para esse jogo.

45' Subiu a placa e teremos mais quatro minutos de jogo.

44' Tomás Andrade faz lance individual e chama a marcação de Mateus Vital, que tira a bola para lateral.

44' Danilo recebe passe de Pedrinho e cruza, Maidana sobe e tira sem dificuldade.

43' Mateus Vital cobra, Léo Santos sobe sozinho e cabeceia mal. A bola fica de graça para o goleiro Victor.

43' Mantuan vai pra frente e tenta cruzamento, mas Tomás Andrade volta e trava para escanteio.

41' O Galo vai trocando passes no campo de defesa. Mateus Galdezani encontra Emerson na direita, mas o jogador mineiro deixa a bola sair para lateral.

40' Rodrigo Figueiredo vai para a cobrança, Luan sobe e tira.

40' Rodrigo Figueiredo recebe passe de Danilo na ponta direita, Léo Silva chega antes e afasta para escanteio.

38' Mateus Vital divide com Welison, e faz falta no jogador do Atlético-MG.

37' Victor já foi atendido e o jogo segue normalmente.

36' Substituição no Corinthians: sai Araos, entra Rodrigo Figueiredo.

36' Jogo parado para atendimento médico ao goleiro do Galo.

35' Araos bate falta no meio da área, o goleiro Victor sai de soco na bola e Fábio Santos, empurrado por Danilo se choca com o goleiro que fica no chão.

33' POR CIMA! Cazares chuta de fora da área, mas coloca força demais, a bola sobre muito e vai pra fora.

33' O jogo é marcado pela falta de precisão de passes pelos dois times, com muitos chutões para afastar a bola e muitos erros.

32' O jogador do Galo foi tirado de campo para receber atendimento e a bola volta a rolar.

31' Welison fica no chão na lateral esquerda, e o juiz para o jogo para que o jogador receba atendimento médico.

28' Tomás Andrade e Cazares se atrapalham, Pedrinho aparece e rouba a bola. Na sequência o jogador puxa o contra-ataque, Tomás Andrade cometa falta por trás e é advertido com cartão amarelo.

28' Ralf tenta passe em profundidade para Danilo, mas a bola sai para lateral.

26' Danilo Avelar cruza, Mantuan pega e cruza de novo. Luan aparece no setor defensivo, e joga a bola para escanteio.

25' Enquanto Romero saia, a torcida vaiou muito contra Osmar Loss pela substituição do paraguaio.

25' Substituições no Corinthians: saem Romero e Roger, entram Mateus Vital e Danilo.

24' Substituições no Atlético-MG: saem Chará e Adílson, entram Tomás Andrade e Mateus Galdezani.

23' NA TRAVE!!! Fábio Santos recebe passe pela esquerda, cruza e Ricardo Oliveira desvia de cabeça. A bola explode na trave e sai para tiro de meta.

22' Emerson puxa jogada em velocidade pela direita. Ralf acompanha e dá jogo de corpo no jogador mineiro, que cai. Na sequência o jogador levanta, Ralf chuta a bola para lateral e Emerson vai pro chão de novo.

20' Welison tenta colocar a bola na frente, mas Mantuan antecipa a marcação e fica com ela.

19' Romero arrisca chute de longe. A bola sobe demais e é outro tiro de meta para o Galo.

19' QUE ISSO?? Araos vai até a bola para cobrar a falta, mas joga a bola direto pela linha de fundo.

18' Cartão amarelo para Adílson depois de falta em cima de Romero.

17' Welison pega sobra na dividida de Chará e chuta rasteiro de primeira. A bola sai tirando tinta da trave pelo lado esquerdo do goleiro Walter.

16' Até o momento é um jogo feio, com muitos passes errados dos dois lados.

15' Danilo Avelar tenta toque para Romero, que estica demais e deixa a bola passar. Na sobra, Roger pega, faz o giro e arrisca o chute, que sai sem direção.

15' Araos recebe toque longo de Pedrinho e tenta colocar para Romero, mas erra o passe e entrega de graça para Emerson.

13' Araos chega forte, o juiz marca falta e dá cartão amarelo para o jogador alvinegro.

13' Mantuan tenta criar jogada individual, mas é parado com falta por Chará.

11' Fábio Santos toca para Chará e pede devolução. O jogador colombiano toca forte demais e é tiro de meta para Walter cobrar.

10' ACABOU O CAMPO! Romero deu um passe de letra para Araos, mas o jogador esticou demais e saiu com bola e tudo.

9' O QUE VALE É A TENTATIVA! Pedrinho cobra escanteio na área, Léo Santos desvia de cabeça e Roger tenta uma bicicleta, mas sem sucesso.

9' Chará coloca para Fábio Santos, que recebe dividida sem falta de Mantuan. A bola sai para tiro de meta.

8' Danilo Avelar perde a passagem e derruba Luan com uma forte chegada nas costas do jogador mineiro.

7' SUBIU DEMAIS! Danilo Avelar cobrou a falta. A bola passou por cima da barreira, mas continuou subindo e não caiu no gol.

6' É uma falta perigosa para o Corinthians, muito perto da entrada da grande área.

5' Gabriel coloca bola alta buscando Romero, que sofre falta de Emerson. Léo Silva reclama e é advertido com cartão amarelo.

5' Walter se antecipa e pega a bola no ataque de Cazares.

4' Pedrinho cobra a falta, a bola sobra para Ralf no canto direito e o meia chuta cruzado. A bola vai para o outro lado da área e chega em Romero, que não consegue finalizar firme.

3' Araos recebe passe e tenta prosseguir com a jogada. Na continuação do lance, Luan faz falta e reclama com o árbitro.

2' Roger ajuda na defesa e protege a bola. Na sequência Luan chega com uma voadora arriscada e tira a bola para lateral.

2' Luan tenta chute de fora da área. A bola desvia em Léo Santos e sai para escanteio.

1' Walter recebe um recuo de bola e fica pressionado pelo ataque do Galo. O goleiro afasta, e joga para o campo de ataque.

0' QUE SUSTO! No primeiro lance do segundo tempo, a bola sobrou na defesa do Galo, Pedrinho saiu em velocidade atrás dela e quase roubou da defesa.

0' Começa o segundo tempo entre Corinthians e Atlético-MG.

Os times estão voltando para o campo sem mudanças para os 45 minutos finais.

Apesar da posse de bola maior, o Corinthians chutou somente uma vez ao gol. Enquanto o Galo arriscou 4 vezes.

Com esse resultado parcial de 1 a 1, ambos os times permanecem na mesma colocação da tabela.

Fala Pedrinho: "Muito importante meu gol na data de aniversário deste clube que é gigante. Todo atacante precisa de sorte. Eu dedico o gol à minha família", disse o atacante.

Fala Fábio Santos: "Depois do gol do Corinthians, a gente teve que sair um pouco mais. Vamos tentar continuar assim", comentou o lateral.

Assim que o juiz apita o fim do primeiro tempo, os jogadores do Corinthians correm e cercam o árbitro pois queriam que ele deixasse cobrar um escanteio.

47' Final do primeiro tempo entre Corinthians e Atlético-MG.

46' O árbitro deu mais um minuto de acréscimo pelo atendimento médico a Emerson.

45' Emerson fica no chão sentindo fortes dores depois de uma disputa no chão com Danilo Avelar.

45' Teremos mais um minuto de jogo no primeiro tempo.

44' Romero coloca na área procurando Araos, que não chega na bola.

44' Marllon protege e não deixa Chará pegar a bola na área. O juiz marca falta do jogador mineiro no lance.

42' Mantuan tenta passar pela marcação de Chará, mas a bola sai para lateral.

41' A posse de bola se iguala um pouco mais (55% para o Corinthians e 45% para o Galo), mas depois do gol o Atlético começou a ser mais efetivo quando tem a bola em seu domínio.

41' Falta de Luan em Romero no campo de defesa do Timão.

40' Juiz e bandeirinha se desentendem e demoram para definir para quem foi o lateral. Após a decisão pró-Galo, a torcida vaia muito.

39' Gabriel é derrubado por Cazares, e o árbitro marca falta para o time da casa.

39' Pedrinho coloca uma bola longa para Romero, mas o paraguaio não consegue chegar e ela sai para tiro de meta.

37' POR POUCO! Fábio Santos, autor do gol, cruza buscando Ricardo Oliveira dentro da pequena área. O atacante não consegue desviar, mas ganha escanteio.

35' A LEI DO EX FUNCIONANDO! Fábio Santos chega ao sexto gol com a camisa do Galo, e continua sem perder pênaltis pelo clube mineiro.

35' GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO GALO!!!! FÁBIO SANTOS BATE RASTEIRO NA DIREITA E ESTUFA AS REDES PARA EMPATAR A PARTIDA!

34' PÊNALTI PARA O GALO! Depois de um bate rebate dentro da área, a bola bate na mão de Gabriel e o juiz assinala pênalti.

33' Roger faz falta, o árbitro marca e o jogador alvinegro reclama muito.

32' Adílson pega a sobra e arrisca um chute. A bola sobe demais, e vai muito longe do gol.

32' Luan recebe pela direita e tenta cruzar, Ralf aparece e não deixa.

30' Cazares cobra o escanteio fechado, Ralf sobe e tira. É lateral para o Atlético.

30' Chará tenta criar uma jogada, mas Pedrinho volta pra ajudar na defesa e empurra a bola para fora. É escanteio para o Galo.

28' Depois de uma disputa aérea, o juiz marca falta de ataque do Corinthians.

28' O juiz marca falta de Cazares, e o jogador mineiro não se conforma com a marcação do árbitro.

28' Até o momento o Corinthians vai dominando a partida, com cerca de 65% de posse de bola.

26' O jogador mineiro já levantou, e o jogo segue normalmente.

26' Romero tenta devolução de bola pelo alto para Danilo Avelar, mas ela bate no rosto de Luan, que sente dores.

25' Cazares tenta puxar jogada com velocidade, mas Ralf impede a sucessão e é lateral para o Galo.

24' Araos cobra e Luan afasta o perigo da área.

23' Pedrinho toma a frente, toca para Romero na direita que tenta bater cruzado. A bola explode no Maidana e vai para escanteio.

23' Romero sofre falta de Léo Silva. É uma oportunidade de longe, será que vem um chute direto ou um cruzamento para área?

21' O autor do gol tentou o chapéu em cima de Fábio Santos, mas sem sucesso.

20' Luan lança para Ricardo Oliveira, mas a zaga do Corinthians antecipa a marcação e pega a bola.

19' Com esse gol, a Arena vira uma panela de pressão. A torcida corinthiana incendeia e canta muito.

19' GOOOOOLLLLLL DO CORINTHIANS!!!! NA PRIMEIRA FINALIZAÇÃO DA PARTIDA, PEDRINHO CHUTA COLOCADO, A BOLA EXPLODE NO TRAVESSÃO, BATE NAS COSTAS DE VICTOR, E VAI PRO FUNDO DAS REDES!

17' Pedrinho procurou Roger na área, que não conseguiu o domínio. Na sequência, Fábio Santos deu chapéu em cima de Gabriel, que reagiu e tomou a bola de volta.

16' Welison encontra Emerson passando e coloca em profundidade. Danilo Avelar aparece, divide com o jogador mineiro e a bola fica sem perigo com Walter.

15' Chará recebe a bola em velocidade e tenta drible em Mantuan. O zagueiro alvinegro não vai na onda do adversário e tira a bola para lateral.

14' SUBIU A BANDEIRA! Fábio Santos rouba a bola e puxa contra-ataque. Na tabela com Ricardo Oliveira, o lateral mineiro se antecipa e fica em posição de impedimento.

13' Araos cobra escanteio, Victor sai e pega a bola. Na hora de fazer a reposição rápida, joga a bola forte demais e cede lateral para o Corinthians.

12' Dividida forte entre Fábio Santos e Mantuan, mas sem perigo para ambos. A bola sai em lateral para o Corinthians.

11' Romero ajuda no setor defensivo, Luan chega na cobertura e faz falta no jogador paraguaio.

10' Fábio Santos dá um chutão para tirar a bola da defesa, e acerta Pedrinho, que sente dores, mas nada preocupante. Segue o jogo.

9' Gabriel tenta acionar Roger, mas Maidana antecipa e tira a bola. É lateral para o time paulista.

7' AQUI NÃO! Pedrinho recebe cobrança de lateral de Mantuan e tenta dar um chapéu em Fábio Santos, que coloca o corpo a frente e impede o drible.

7' Danilo Avelar cobra lateral para Romero, que bate cruzado. Na sequência a bola sobra na área e ninguém do Corinthians pega.

5' Danilo Avelar tenta colocar a bola na área, mas ela desvia e fica nas mãos de Victor.

5' Gabriel avança a marcação e corta passe de Fábio Santos.

4' Bola longa para Roger, que busca e coloca na área. Ninguém pega o passe.

4' O Corinthians vai trocando passes na defesa, tentando encontrar um espaço para atacar.

3' Araos adianta a bola e Adílson dá um carrinho. A torcida reclama de falta, o juiz manda seguir o lance.

2' Romero busca Gabriel no passe e Maidana intercepta o passe.

0' Romero rouba a bola e tenta passar, Léo Silva recupera para o Atlético-MG.

0' Léo Santos encontra Ralf no meio, que tenta tocar na frente mas é interceptado.

0' Bola rolando para Corinthians e Atlético-MG.

Fala Loss: "Tivemos dificuldades, muitos jogadores vetados pelo departamento médico, suspensões. Colocamos o melhor que a gente tem e confia muito", disse o técnico alvinegro.

Fala Thiago: "O José Weslison e o Adilson vão atuar juntos pela primeira vez, mas a gente acha que a dupla de volantes tem tudo para da certo. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir a vitória", disse o técnico mineiro.

Jogadores enfileirados para execução do Hino Nacional.

As luzes já estão acesas, e os jogadores já estão no túnel para entrar no campo.

As crianças estão agora dando a volta em campo, com bandeirinhas do alvinegro paulista.

O mosqueteiro, mascote do Corinthians, apareceu com um lampião fazendo menção a história, onde 108 anos atrás cinco amigos se reuniram embaixo de um lampião e decidiram criar o time.

Cerca de 108 crianças vão entrar em campo cada uma representando um ano do clube.

Como hoje é o aniversário de 108 anos do Corinthians, o estádio está no momento com as luzes apagadas e vai fazer uma comemoração especial.

Já o Atlético-MG vem de 4-2-3-1 também, com: Victor; Fábio Santos, Emerson, Leonardo Silva, Maidana; Adílson, Welison; Chará, Cazares, Luan; Ricardo Oliveira.

O Corinthians vem de 4-2-3-1 com: Walter; Mantuan, Léo Santos, Marllon, Danilo Avelar; Ralf, Gabriel; Pedrinho, Araos, Romero; Roger.

Boa noite a todos, e bem-vindos a mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Hoje Corinthians e Atlético-MG entram em campo pela 22ª rodada

Fique aí, torcedor! Minutos antes do começo da partida entre Corinthians x Atlético-MG ao vivo nós voltaremos com todos os lances para que você perca nada do jogo.

O Atlético-MG de Thiago Larghi, por sua vez, vem de 4-2-3-1 com: Victor; Fábio Santos, Emerson, Leonardo Silva, Maidana; Adílson, Welison; Chará, Cazares, Luan; Ricardo Oliveira.

Osmar Loss escalou o Corinthians no 4-2-3-1 com: Walter; Mantuan, Léo Santos, Marllon, Danilo Avelar; Ralf, Gabriel; Pedrinho, Araos, Romero; Roger.

Já o Galo, apenas uma. O ex-alvinegro Elias (suspenso).

O time da casa tem 10 desfalques. Fagner (suspenso e lesionado), Douglas (suspenso), Clayson (suspenso), Pedro Henrique (pancada no joelho), Renê Jr (recuperação de lesão), Jonathas (transição física), Díaz (aprimoramento do condicionamento físico), Jadson (incomodo muscular) Henrique (dores nas costas) e Cássio (sentindo dores).

"É um confronto direto. Nós temos que tratar como um jogo de seis pontos. O Corinthians luta pela vaga na Libertadores e é candidato ao titulo. Tivemos desempenho para conseguir mais pontos nos dois últimos jogos, mas não conseguimos. A parte boa é que o time cria. Temos que fazer uma boa partida e conseguir os três pontos", disse.

Thiago Larghi - técnico do time mineiro - disse que essa partida vale diretamente uma vaga na parte de cima da tabela, uma vez que o Galo é o sexto colocado, e o Corinthians o oitavo.

Já o Atlético-MG vem de uma derrota para o Vitória no último domingo (19), pela 21ª rodada do Brasileirão 2018.

"Querendo ou não, existe uma pressão quando se está na base. Lógico que no profissional é ainda maior, mas nós já estamos acostumados", frisou o zagueiro.

O zagueiro de 19 anos, Léo Santos, disse em entrevista coletiva já estar acostumado com a pressão que existe no clube.

O Timão vem de uma queda na Copa Libertadores da América na quarta-feira (29), quando ganhou a partida contra o Colo-Colo por 2 a 1, mas perdeu a classificação pelo placar agregado.

Os preços entraram em promoção por hoje ser o aniversário de 108 anos do Corinthians.

A partida é realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, e conta com mais de 21 mil ingressos vendidos.

Boa noite fãs do esporte! Nesta noite de sábado (1) Corinthians x Atlético-MG ao vivo entram em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018.