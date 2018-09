Torcedor do Figueirense cai da arquibancada em clássico contra Avaí e é socorrido de helicóptero

Um torcedor do Figueirense caiu do parapeito da arquibancada visitante do estádio da Ressacada, no clássico frente ao Avaí, e precisou deixar o local de helicóptero. Douglas Cirimbelli, de 25 anos, está com suspeita de ter sofrido um traumatismo craniano, além de lesão gravíssima na coluna.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, o árbitro da partida paralisou o jogo para que um helicóptero do corpo de bombeiros pousasse no gramado, trazendo um especialista para realizar o primeiro tratamento ao torcedor ainda na ambulância do estádio.

Sete minutos depois, o helicóptero decolou sem a vítima, ainda sendo atendida, reiniciando o jogo. Como o caso era de urgência, Douglas precisou ser entubado dentro do estádio, com a estabilização sendo feita pelos médicos no decorrer do primeiro tempo.

No intervalo de jogo, o helicóptero dos bombeiros voltou a pousar na Ressacada, agora para levá-lo ao hospital Celso Ramos, no centro de Florianópolis. Como o acesso terrestre ao estádio do Avaí é complicado, o trajeto pelo céu pôde encurtar um tempo importante no tratamento do torcedor do Figueirense.

No momento da saída da aeronave, os presentes no local aplaudiram o atendimento em forma de respeito e mensagem positiva para Douglas, que está sob os cuidados da equipe médica do hospital.