Recuperado de pancada na cabeça, Everaldo treina entre os titulares no Fluminense

O Fluminense pode ter novidades contra o líder São Paulo. O atacante Everaldo, que havia sofrido uma pancada na cabeça na vitória sobre Corinthians, mostrou-se recuperado e pode voltar ao time titular no próximo domingo (2). Caso isso ocorra, será apenas a segunda vez que ele iniciará jogando desde que chegou ao clube.

Revelado pelo América-PE, Everaldo chegou ao Fluminense por empréstimo após ganhar notoriedade atuando pelo São Bento. Contra o Corinthians, ele havia recebido a sua primeira oportunidade no time titular, mas por conta da pancada, teve que ser precocemente substituído por Matheus Alessandro.

''Procuramos fazer coisas que não vínhamos fazendo em semanas com poucos treinos. Contra-ataques, finalizações... A semana foi ótima. Vamos para esse jogo sabendo das dificuldades, mas com total confiança de que podemos surpreender e ganhar'', disse o técnico Marcelo Oliveira sobre a semana livre de jogos.

No sistema defensivo, o comandante não poderá contar com o zagueiro Gum, suspenso. Assim, Ibañez seguirá no time titular e atuará ao lado de Digão, que retorna após ficar fora diante do Cruzeiro por questões contratuais.

Já no ataque, a principal baixa segue sendo Pedro. O artilheiro do Brasileirão se recupera de um estiramento nos ligamentos do joelho direito. Recém-chegado, Kayke terá, então, a sua primeira chance como titular no Fluminense.

''É o substituto imediato. Fez uma semana muito boa de trabalho. O grupo teve uma semana muito proveitosa e isso traz um otimismo para o próximo jogo. Precisamos valorizar os que vão entrar. Temos jogadores que são capazes, treinando com toda dedicação, para serem chamados em algum momento'', disse Marcelo.

Assim, o Fluminense deve entrar em campo contra o São Paulo com: Júlio César, Gilberto Ibañez, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Dodi, Jadson e Sornoza; Everaldo e Kayke.

O Tricolor ocupa a décima posição do Campeonato Brasileiro com 26 pontos.