Análise VAVEL detalha alternativas de Marcelo Oliveira para ausência de Sornoza no Fluminense

Para os duelos contra Vitória e Botafogo, Marcelo Oliveira não contará com Sornoza, convocado para amistosos pela seleção do Equador. Não é novidade para ninguém que o tricolor possui escassas opções para a vaga do equatoriano.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

No início do trabalho do treinador, nomes como Igor Julião e Fernando Neto chegaram a ser especulados entre possibilidades para compor o elenco no setor de meio-campo. A dupla, no entanto, acabou não sendo aproveitada até o momento.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Sem dinheiro para investir e com poucas alternativas no mercado, o Fluminense decidiu, então, pedir o retorno de Daniel, emprestado ao Oeste. O meia, que não gozava de muito prestígio com Abel Braga, teve apenas uma oportunidade desde que retornou ao clube. Para estes duelos, existe uma grande expectativa de que o jovem jogador consiga, enfim, fazer sua primeira partida como titular. Mas o histórico de Marcelo aponta outras opções.

A julgar por seus trabalhos mais recentes, é possível que utilize um trio de volantes, formado por Aírton (Richard) e Dodi com Jadson adiantado, tendo um trio de atacantes em seguida, sem a presença de um articulador de origem. Outra opção frequentemente sinalizada seria a entrada de Luciano como um armador. Sobre esta possibilidade, o treinador confirmou a presença de Luciano entre os relacionados.

"Estamos tendo cuidado a mais com o Luciano. Ele chegou sem jogar há um tempo. Precisa recuperar, ganhar ritmo de forma equilibrada para não se machucar novamente. Ele deve ser relacionado", disse.

Há, também, a possibilidade de Everaldo assumir o posto, o que já ocorreu em outras oportunidades. Embora não seja exatamente um meia, tem facilidade para transitar entre as linhas e poderia ser uma alternativa mais ofensiva para o setor. Outro fato que pode provocar a escolha por Everaldo é que Daniel, no Oeste, se destacou como uma espécie de terceiro homem de meio-campo. Quase um segundo volante. Dependendo da proposta que o comandante tricolor deseje adotar para a partida, a presença de Daniel pode tirar profundidade do setor criativo.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Se a escolha para substituir o camisa dez é um mistério, outro jogador levanta dúvidas no tricolor: Cabezas. Contratado com algum status, o atacante não teve oportunidades para atuar pelo Fluminense, sendo preterido, em algumas oportunidades, por Junior Dutra. A convocação de Sornoza dificilmente modificará o panorama para seu compatriota. Marcelo Oliveira também falou sobre essa tema na coletiva.

"Falta a minha convicção de que ele deve ser aproveitado. Jogos são muito acirrados, decisivos, precisamos ter a certeza maior de deixar fora outros jogadores como Matheus, Marcos Júnior, Everaldo. Um pouco mais de convicção que devemos aproveitá-lo", explicou o comandante.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense será no próximo domingo (2), às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O provável time: Julio César; Gilberto, Digão, Ibanez e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Dodi e Sornoza; Everaldo e Kayke.