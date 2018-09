Com gol no último minuto, Paysandu busca empate contra Juventude na Curuzu

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), Assistentes: Edson Antônio de Sousa (GO) e Márcio Soares Maciel (GO)

Em um jogo marcado por reviravoltas, o Paysandu lutou até o último minuto para evitar a derrota para o Juventude na Curuzu, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. Na noite desta sexta-feira, o Papão empatou em 3 a 3 com o clube gaúcho, graças ao zagueiro Diego Ivo, autor de dois gols no confronto e que se aproveitou de falhas de marcação. Do lado Alviverde, a boa novidade foi o fim da seca de gols. Após seis jogos sem balançar as redes, o time marcou três vezes, na estreia do treinador Luiz Carlos Winck.

O primeiro tempo começou com Juventude pressionando o Paysandu. Deu resultado. Após seis jogos sem marcar gols, Denner deu fim ao jejum alviverde aos 29 minutos. Depois do tento, a partida ficou mais truncada, com muitos erros de passes e impedimentos. Para buscar o empate, o Papão apostou na bola parada, e aos 41 minutos conseguiu o empate com Diego Ivo. O zagueiro do Ju, Fred, até tentou cortar a bola, mas chegou atrasado no lance.

Na etapa complementar, não faltou emoção. Logo no início, aos 7 minutos, Hugo Almeida desviou de cabeça para marcar o gol da virada. Entretanto, a equipe da casa relaxou e deixou o Juvnetude chegar. Rafael Bonfim desviou cobrança de falta para empatar, e Caio Rangel, mesmo em posição duvidosa, acabou marcando o terceiro do Juventude. Se na técnica o jogo não estava indo bem para o Papão, era o momento de mostrar raça. No último lance do jogo, em bola levantada para a área do Alviverde, o zagueiro Diego Ivo aproveitou falha de Fred para fechar o placar da partida e arracar o empate para o Papão, impedindo o que seria ais uma derrota em casa.

O empate não foi bom para nenhum dos lados. Com o resultado, o Juventude fica em 14ª, com 24 pontos. É a mesma pontuação do Papão, mas que fica em 16ª graças ao saldo inferior. Na próxima rodada, o Paysandu pega o São Bento, fora de casa, na terça-feira. Já o Juventude recebe o Criciúma, também terça, no Alfredo Jaconi.