Ponte Preta não sai do empate com Vila Nova e tropeça em casa mais uma vez

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA 24ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, DISPUTADO NO MOISÉS LUCARELLI

Nesta sexta-feira (31), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Vila Nova, e saiu de campo com o empate. O primeiro gol foi de pênalti, de Danilo Barcelos. No segundo tempo, Alex Henrique empatou de cabeça. Com o resultado, a Ponte fica em 8º lugar, com 34 pontos. Já o Vila Nova estaciona na 7ª colocação, com 36 pontos.

Por jogar em casa, a Ponte começou e se manteve pressionando por grande parte da partida. Com a torcida empurrando desde o primeiro minuto, a Ponte teve bem mais a posse de bola. Mas a primeira chance de mais perigo veio aos 22 minutos, onde, em um escanteio, o zagueiro da Ponte Preta desviou a bola e acertou a trave do goleiro Pasinato, de uma forma até que sem querer. O Vila teve uma boa chance em um troca de passes da equipe, que sobrou para Matheus Anderson bater rasteiro e Ivan fazer boa defesa.

Mais na frente, aos 26, Gastón segurou Renan Fonseca em sua área e o derrubou, cometendo pênalti. Danilo Barcelos cobrou a penalidade no canto esquerdo do goleiro Pasinato e abriu o placar para a equipe da Ponte Preta. Uma última ocasião, das poucas do primeiro tempo, foi do Vila Nova, que teve com seus dois atacantes a chance de chutar a gol, mas não o fez.

Desde o final do primeiro tempo, a Ponte Preta tinha chamado o Vila Nova para seu campo, tendo cada vez mais visto o visitante pressionar no ataque. Logo aos quatro minutos, Alan Mineiro bateu um escanteio que Naylhor cabeceou pra fora, com perigo para o goleiro Ivan.

Aos 11 minutos, Mateus Anderson bateu de fora da área, obrigando Ivan a fazer um milagre pra não sofrer o gol. Mas na sequência da jogada, após o escanteio, Vinícius Leite invadiu a área e levantou para Alex Henrique cabecear sozinho e empatar o jogo. Após isso, a única grande chance foi de Alan Mineiro, que bateu uma forte falta para Ivan fazer uma linda defesa.

A Ponte Preta, na próxima rodada, viaja até Goiás, onde enfrenta o Atlético Goianiense, na próxima terça (04), no Antônio Accioly, às 19h15. Já o Vila volta aos gramados na próxima segunda-feira (03), quando recebe o Oeste, no Serra Dourada, às 20h.