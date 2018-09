Comissão técnica do Santos chama Juliano do sub-23 para partida contra o Vasco

Destaque do sub-23 do Santos, o volante Juliano, de 23 anos, foi chamado pelo técnico Cuca para integrar o grupo profissional que viaja para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, neste sábado (1), no Maracanã, às 19h, pela 22° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Juliano atuou em sete das oito partidas da primeira fase do Brasileirão de Aspirantes, o Alvinegro Praiano terminou em segundo lugar no grupo B e avançou de fase. O volante é o homem de confiança do técnico Leandro Mehlich.

Com as lesões de Lucas Verissimo e Luiz Felipe, o técnico Cuca conta apenas com dois zagueiros à disposição: Gustavo Henrique e Robson Bambu. O treinador tem usado os volantes Yuri e Guilherme Nunes como zagueiros na equipe reserva durante os treinos, os dois jogadores são os que mais se aproximam de ter as características do titular Alison. Juliano é um primeiro volante de origem e tem como principal característica à marcação.

Uma provável escalação do Santos é: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison e Diego Pituca; Rodrygo, Derlis González, Gabigol e Eduardo Sasha.

Confira a lista dos relacionados para a partida contra o Vasco:

Alison

Arthur Gomes

Bryan Ruiz

Carlos Sánchez

Copete

Daniel Guedes

Derlis González

Diego Pituca

Dodô

Eduardo Sasha

Gabriel

Gabriel Calabres

Guilherme Nunes

Gustavo Henrique

Jean Mota

João Paulo

Juliano

Robson Alves

Rodrygo

Vanderlei

Victor Ferraz

Yuri Alberto

Yuri