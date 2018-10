Vasco busca reação no Brasileirão contra Santos para se afastar de vez da zona de rebaixamento

Partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Será sediada no Rio de Janeiro no estádio Maracanã.

Neste sábado (1), o Vasco tem o difícil compromisso de enfrentar o Santos no Maracanã, às 19h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruz-maltino encontra o time paulista em um momento embalado, quando conseguiu uma importante vitória na rodada passada que o afastou da zona de rebaixamento.

Apenas uma posição separa o Vasco, 15° colocado, do Santos, 14°. Mandante na ocasião, a equipe carioca pretende organizar uma grande festa diante dos paulistas para mover seu torcedor a comparecer à partida, e o local é um dos grandes centros do futebol mundial: o Maracanã. Com a chegada do seu novo técnico Alberto Valentim, o comandante luta contra o tempo para que o elenco fique preparado para a difícil partida.

Mudando partidas consideradas mais importantes para o Maracanã com o intuito de comportar um público maior, os ingressos para sócios torcedores estão sendo vendidos a partir de R$ 10. Além disso, o Vasco prepara outras atrações ao jogo, como guichês de venda de uniformes oficiais do clube, promoções em bebidas e homenagem a Mauro Galvão, ídolo do clube, que colocará seu nome na Calçada da Fama do histórico estádio. Como resultado, cerca de 20 mil ingressos foram adquiridos antecipadamente.

Do outro lado, o Santos vem embalado após uma boa vitória em casa contra o Bahia, na rodada passada. Como está somente uma posição acima do time carioca na tabela do Brasileirão, vem focado em busca de uma vitória para escapar de vez dos riscos da zona de rebaixamento.

Após a eliminação na Libertadores, o o técnico Cuca declarou que essa vitória para o Peixe é essencial para sua sequencia no campeonato. O clube paulista, tem 18 partidas até o final da competição e espera conseguir vitórias importantes com o intuito de se classificar para competições internacionais.

Principal esperança no Vasco, Pikachu vem sofrendo pressão com seca de gols

O torcedor do Vasco não tem dúvidas de que o melhor jogador do time na temporada é Yago Pikachu. Porém, no momento, o atacante vive um momento de seca de gols. Há seis jogos, o camisa 22 não bota a bola da rede, fazendo com o que os torcedores comecem a cobrar melhores atuações do goleador no ano do Gigante da Colina.

O próprio atleta admite a queda de rendimento nos últimos jogos e espera que essa má fase passe rapidamente. Como tem sido o principal destaque do time nas partidas, Pikachu é alvo de marcações mais fortes, ponto que é prejudicial às suas apresentações com a camisa cruz-maltina.

"Não venho atuando como há quatro, cinco jogos. Há uma queda de rendimento e venho me cobrando sobre isso. Não só pelos gols, que não saíram, mas também em alguns momentos dos jogos não tenho me sentido bem. A marcação está forte. Mas cabe a mim mesmo me desdobrar para ter mais chances e os gols voltem a aparecer", disse o jogador.

Cuca vê partida contra o Vasco como decisiva para seu elenco

Após a dramática eliminação na Copa Libertadores, na última terça feira (28), o Peixe tem somente o Brasileirão para se concentrar. Com isso, a partida contra o clube carioca é de extrema importância visando a sequência da temporada. Passando por péssimos momento no início da competição, o Santos com a chegada de Cuca, começou a correr atrás do prejuízo e se mostra embalado para continuar colecionando vitórias.

O treinador se mostra muito focado nas partidas que restam, pois conseguindo uma boa colocação no final da temporada, pode ser que consigam uma vaga para a Libertadores ou Sul-Americana.

"É muito importante distanciar, há confiança maior. E se conseguirmos vitória, pensamos em outros planos. Jogo fará diferença de planejamento. Lutar contra o rebaixamento ou encostar no grupo que busca vaga na Libertadores. Pode ser seis, sete ou até oito (classificados). Temos 18 jogos no Brasileiro. Temos que fazer o melhor no que resta", afirmou Cuca.