Gabigol marca três vezes, Santos bate Vasco no Maracanã e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 22° RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. SERÁ SEDIADA NO RIO DE JANEIRO NO ESTÁDIO MARACANÃ.

47' Fim de jogo! O Santos aplica 3 a 0 no Vasco em pleno Maracanã! Os três gols da partida foram marcados por Gabigol, que chegou ao 11° tento neste Campeonato Brasileiro.

44' Torcida do Santos grita "olé" no Maracanã, enquanto há confusão no setor dos vascaínos.

42' O Vasco tenta o gol de honra! Henrique arrisca forte chute, e Vanderlei defende.

38' Na saída de bola, Luiz Gustavo escorregou e a bola sobrou livre para Gabigol. O atacante conduziu a bola até chegar à frente de Martin Silva, mas quis fazer gol bonito e perdeu a oportunidade de chegar ao 11° gol no Brasileiro.

38' INACREDITÁVEL! Gabigol quase faz o quarto gol do Santos na saída de bola! O Vasco está irreconhecível!

37' Gabigol chega ao 10° gol neste Campeonato Brasileiro. O Santos mata a partida no Maracanã.

35' DE NOVO ELE! GABIGOL! PELA TERCEIRA VEZ NA PARTIDA!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOOOOOOOOOOS!

32' Substituição no Santos: sai Carlos Sanchez, entra Jean Mota.

30' Torcida do Vasco entoa "time sem vergonha" no Maracanã.

27' Quase o Santos faz o terceiro! Pituca puxa contra-ataque pela esquerda e passa para Gabigol, que abre para Derlis Gonzales. O paraguaio chegou à frente de Martin Silva e o goleiro fez bela defesa. No rebote, Sanchez tentou encobrir o goleiro, mas a bola saiu por cima do gol.

25' Substituição no Vasco: sai Andrey, entra Andres Ríos.

24' Substituição no Santos: sai Eduardo Sasha, entra Bruno Henrique.

22' GABIGOL! DE NOVO ELE! Em jogada identica ao primeiro gol, Gabriel recebe outra vez posicionado na entrada da área e chuta colocado no canto de Martin Silva! É o 9° gol de Gabriel neste Campeonato Brasileiro.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOOOOS!

21' Martin! Em novo contra-ataque do Santos, Sanchez estica bola para Sasha. Na corrida, o goleiro uruguaio sai com tudo e afasta o perigo.

16' Vanderlei! Andrey arrisca de longe e a bola vai no ângulo esquerdo do goleiro santista, que de

13' Substituição no Vasco: sai Kelvin, entra Thiago Galhardo.

11' Após novo pedido, Valentim chama Thiago Galhardo. Torcida vibra no Maracanã.

8' Lenon recebe passe de Pikachu em velocidade e tenta cruzamento, mas a zaga santista afasta.

5' Novamente, um erro de passe deu origem ao contragolpe do Santos. Desta vez, Raul foi o responsável. Torcida vaia o jogador e pede Thiago Galhardo.

5' INACREDITÁVEL! Santos desce em chegada no contra-ataque. Gabriel cruza para Sanchez, que cabeceia com toque leve. A bola bate na trave e volta nas mãos de Martin Silva.

3' O Vasco responde em duas chegadas pela esquerda, mas é impedido em ambas. No sequência do lance, Andrey arrisca de fora da área, mas a bola sai sem perigo para Vanderlei.

2' Tudo novo de novo! Santos chega com perigo logo no início da partida, porém, sem marcar desta vez. Robson Bambu apareceu livre na segunda trave após cobrança de falta, mas mandou por cima do gol de Martin Silva.

0' Começa o segundo tempo da partida no Maracanã.

No Santos, Cuca foi feliz na estratégia e levou perigos à meta adversário. Após o tento, sua equipe conseguiu levar perigo ao Vasco em jogadas de contra-ataque, mas faltou capricho na finalização das mesmas.

No Vasco, Alberto Valentim terá trabalho no vestiário para fazer com que a equipe volte melhor na segunda etapa. Com adversário recuado, o Vasco não consegue furar o bloqueio do Santos, ocasionando em muitos erros de passe.

Resumo do primeiro tempo: Santos teve domínio inicial da partida e marcou logo aos 3 minutos de jogo, com Gabigol - na única finalização que foi em direção ao gol de ambas equipes na primeira etapa. Depois, recuou suas linhas de marcação e focou em explorar os espaços deixados pela zaga do Vasco, que tentava o gol de empate. No geral, a equipe mandante teve mais posse de bola, porém, sem efetividade mediante os erros de passe exacerbados.

45' Fim da primeira etapa no Maracanã!

43' Gabigol tenta elástico próximo a linha de fundo, mas sai com bola e tudo.

40' Cartão amarelo para Maxi Lopez por dividida com Dodô. Torcida protesta.

39' Lenon cruza para Kelvin, que cabeceia sem muita força por cima do gol.

38' Erros de passe prejudicam primeiro tempo do Vasco. Desta vez, lançamento para Henrique foi mais direcionado para Carlos Sanchez do que ao lateral-esquerdo. O vascaíno ainda tentou ir na bola e conseguiu cabecear, mas a bola foi para as mãos de Vanderlei.

35' Assim não, garoto! Robson Bambu erra passe para Victor Ferraz na frente de Cuca, e o treinador dá bronca no zagueiro.

32' Rodrygo aproveita erro de passe de Lenon na intermediária e lança Gabigol, que domina, perde ângulo e tenta cruzamento, mas Bruno Silva aparece para intervir.

30' Zagueiro do Vasco, Luiz Gustavo muito bem na partida. Seguindo a estratégia do contra-ataque, Rodrygo foi acionado, mas o defensor conseguiu desarmar o jovem de 17 anos. O duelo entre os jogadores está interessante!

28' Vasco chega! Pikachu recebe longo lançamento e tenta finalizar, mas a bola trava na zaga do Santos.

24' Wagner novamente é responsável pela cobrança de falta e outra vez a zaga do Santos afasta.

23' De novo, não! Santos novamente para ataque do Vasco com falta. Desta vez, Dodô recebe cartão amarelo.

22' Vasco tenta contragolpe e Kelvin é derrubado. Árbitro marca falta, mas não adverte o jogador do Santos. Torcida reclama.

20' Estratégia do Santos é clara: explorar os espaços deixados pela zaga do Vasco, que ataca em busca do gol de empate.

19' Novo escanteio para o Vasco! Wagner cobra, a bola sobra no meio da área, mas os jogadores do clube carioca não conseguem definir.

14' Outra vez, o Vasco arrisca. Nesta, Andrey tentou chute de fora da área, mas a bola subiu. Wagner infiltrava com liberdade, mas o jovem vascaíno optou pelo chute.

10' O Gigante da Colina melhora no jogo. Maxi Lopez recebe na referência e dá toque de qualidade para Pikachu partir em velocidade. O camisa 22 tentou retornar para o argentino, mas a zaga santista desviou.

8' Vasco responde! Após cruzamento na área, a bola sobrou para Maxi Lopez, que tentou chute de primeira, mas pegou torto na bola.

6' Santos chega em contra-ataque! Após Kelvin ser travado no corpo dentro da área e pedir pênalti, o time santista saiu em troca de passes até chegar no terço final do campo, quando Victor Ferraz cruzou para a área e Martin Silva interveio.

4' Bela jogada trabalhada da equipe visitante! Dodô enxergou bem Gabriel, que se posicionou bem na entrada da área e disparou chute no contra-pé de Martin Silva. 1 a 0 para o Santos no Maracanã.

4' GOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GABIGOL!

2' Santos tem domínio inicial da partida. Diego Pituca viu espaço na zaga vascaína e lançou Eduardo Sasha, porém o atacante foi travado por Luiz Gustavo.

0' Começa a partida no Maracanã!

18h55 - Tudo pronto para a partida! Jogadores perfilados no gramado para a reprodução do Hino Nacional.

18h30 - Jogadores de Vasco e Santos aquecem no gramado do Maracanã.

18h12 - Desfalques do Vasco: Vinícius Araújo, Giovanni Augusto, Ramon, Leandro Castan, Breno, Werley, Henríquez e Rildo.​

18h10 - Surpresa no Vasco: Em seu segundo jogo no comando da equipe, Alberto Valentim opta pela entrada de Kelvin no lugar de Desábato e deixa a equipe mais ofensiva. Com isso, o Gigante da Colina está formado por: Martin Silva; Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva, Henrique; Raul, Andrey, Wagner; Kelvin, Maxi Lopez, Yago Pikachu.

18h06 - Desfalques do Santos: Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Léo Cittadini, Renato, Vladimir e Bruno Henrique.

18h05 - Santos escalado: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Carlos Sanchez, Diego Pituca; Eduardo Sasha, Gabriel, Rodrygo. Técnico: Cuca

No Campeonato Brasileiro, o Santos vem de uma vitória, conquistada sobre o Bahia, na Vila Belmiro. Na ocasião, o paraguaio Derlis Gonzales foi destaque da partida, com gol e assistência. Daquele jogo, o técnico Cuca terá de alterar sua formação, diante da extensa lista de desfalques. Veja acima os nomes que o treinador não poderá contar!

"É muito importante distanciar, há confiança maior. Se conseguirmos a vitória, pensamos em outros planos. Jogo fará diferença de planejamento. Lutar contra o rebaixamento ou encostar no grupo que busca vaga na Libertadores. Pode ser seis, sete ou até oito (classificados). Temos 18 jogos no Brasileiro. Temos que fazer o melhor no que resta", afirmou Cuca.

O Santos vem de uma conturbada semana, marcada pela eliminação na Libertadores diante do Independiente-ARG, que contou com confusão dentro e fora de campo, resultando na suspensão da partida no Pacaembu. Para o treinador Cuca, a vitória no Maracanã pode simbolizar um divisor de águas para a equipe na temporada. Veja acima!

Porém, no último jogo, a equipe carioca não conseguiu manter sequência de vitórias e foi derrotada para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0. A partida marcou a estreia de Alberto Valentim no comando vascaíno, que faz sua segunda partida como treinador, a primeira no Rio de Janeiro, neste sábado (1).

Na última partida como mandante, desta vez em São Januário, o Vasco bateu a Chapecoense por 3 a 1, com destaque para atuação de Maxi Lopez, recém-chegado ao clube. Para a partida de hoje, o argentino é a principal esperança dos vascaínos, que carregam a expectativa de fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Vasco retorna ao tradicional estádio brasileiro após cerca de quatro meses, quando enfrentou o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em maio deste ano. A volta se passa uma estratégia para uma possível parceria com o consórcio que administra o palco, afim de levar mais público em jogos de maior apelo dos torcedores, porém, em custos menores.

As equipes não se enfrentaram ainda neste Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o confronto válido pela 3ª rodada seria disputado no dia 16 de maio, no entanto foi adiado por questões de segurança, já que o maior rival da equipe carioca, o Flamengo, também tinha um jogo marcado para a mesma data. Sendo assim, a CBF adiou para o confronto inicialmente para o dia 16 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo, postergando novamente para 27 de setembro, a data confirmada para ocorrer o duelo.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Vasco x Santos ao vivo, em partida válida 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h. Fique conosco!