Ricardo Oliveira lamenta empate do Atlético-MG: "Demos muito campo"

Corinthians e Atlético-MG empataram em 1 a 1, na noite neste sábado (1º), na Arena Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado muitos erros de passes, os comandados de Osmar Loss e Thiago Larghi pouco produziram ofensivamente.

Os donos da casa saíram na frente com um bonito chute de Pedrinho de fora da área no travessão que ainda bateu no goleiro Victor antes de entrar.

Logo em seguida, o equatoriano Cazares cobrou falta em direção à área e o juiz acabou marcando pênalti após a bola tocar no braço do volante Gabriel. Fábio Santos bateu e converteu para o Galo.

A equipe alvinegra tinha a seu favor um time completo, diferentemente do Corinthians - sete desfalques. O atacante Ricardo Oliveira confessou que o time deu muito espaço para o adversário e isso acabou atrapalhou.

"Nós identificamos que chegou um momento no início do jogo que a gente deveria adiantar a nossa pressão. Demos muito campo para eles no início do jogo, identificamos isso daí, adiantamos a nossa pressão e dificultamos mais", explicou.

Apesar das dificuldades encontradas, Ricardo ainda mencionou que o Atlético mudou de postura na etapa final, porém, não conseguiu ser efetivo.

"Conseguimos em ocasiões esporádicas assim, chegar do lado do campo cruzando bola o que não foi o suficiente, teve o lance do pênalti, conseguimos empatar e uma cabeçada minha que acabou pegando na trave. Mas o time chegou, tentamos no segundo tempo ser mais agressivos, mas infelizmente não conseguimos a vitória", declarou.

O Atlético-MG volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (5), quando enfrenta o São Paulo, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Independência, pela 23ª rodada do Brasileirão.