Resultado de Atlético-PR x Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão ao vivo na Vavel Brasil! Até a próxima!

Com a vitória, o Atlético-PR subiu para a 9ª colocação, com 27 pontos. Próximo jogo do Furacão pelo Brasileirão é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira. O Bahia segue com desempenho ruim fora de casa e caiu para a 14ª posição. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Sport, na Arena Fonte Nova.

"Agradeço muito a deus por ter me dado forças. Não foi fácil ficar tanto tempo sem jogar. Agradeço também ao Atlético por me receber super bem. Dedico também esse gol a minha família. Acredito que os torcedores podem esperar muito da gente. Estamos numa crescente muito boa e esperamos subir na tabela e dar a recompensa a esses torcedores maravilhosos", disse Rony, um dos artilheiros da noite em Curitiba!

"O jogo hoje não foi bom da nossa parte. Temos que assumir isso. Ficamos pouco com a bola, sofremos muito e tivemos que correr muito atrás da bola. Não tem muito o que falar", palavras do lateral Léo, do Tricolor baiano

48' Fim de jogo na Arena da Baixada! Mais uma vitória do Furacão em casa!

47' Cartão amarelo para Jonathan

47' Jogo paralisado! Gregore, do Bahia, e Bruno Guimarães, do Atlético-PR, se chocaram e desabaram em campo

46' UUUUHHHH!!! Depois de cobrança de falta, bola sobra para Nino Paraíba que tenta o cruzamento e Lucas Fonseca perde grande chance, cabeceando para fora!

45' Teremos 3 minutos de acréscimos na etapa final

44' Jonathan recebeu no lado direito e tentou o cruzamento. Bola foi direto para fora

42' Boa jogada do Bahia! Elton tabela com Clayton que serve Élber. Chute foi defendido por Santos

41' Rony recebe pelo meio e tenta de fora da área. Fernando segura com tranquilidade

40' Léo tenta cruzamento para Nino Paraíba. Lateral disputa e cabeceia para fora

38' Bahia não conseguiu criar grandes chances na segunda etapa. Mesmo com o ritmo mais lento que o do primeiro tempo, o Atlético continuou mandando ofensivamente no jogo e conseguiu construir uma vantagem sólida. O Tricolor baiano sequer chegou a esboçar uma reação

37' Contra-ataque do Bahia com Elton. Ele tentou Gilberto, que ajeitou de cabeça, mas zaga do Atlético cortou

36' Última alteração no Atlético: Bérgson entra no lugar de Pablo

36' Bahia chega com Nino Paraíba mais uma vez. Mas o cruzamento é negado pela zaga atleticana

35' Nikão chuta em cima de Elton.

34' Bruno Nazário corta da direita para o meio e sofre falta. Chance para o Atlético

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É DO ESTREANTE RONY!!! Pablo recebe lançamento no lado direito da grande área do Bahia e cruza para Rony ampliar o placar!

30' Rony tenta chute de fora. Bola bate em Pablo, que tenta completar, mas Fernando consegue a defesa

29' Rony recebe de Lodi, tenta a finta e sofre falta de Gregore

27' Por demorar quando precisava sair de campo, Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida do Brasileirão

27' Substituição no Atlético-PR. Raphael Veiga saiu e entrou Bruno Nazário

26' Pablo toca para Lodi na ponta esquerda. Lateral cruzou para Veiga, que mandou longe do gol

25' Léo Pereira fura, Clayton toca para Gilberto, que não consegue finalizar a tempo. Atacante perdeu o angulo e bateu mal, para fora

24' Última substituição do Bahia. Clayton entra no lugar de Edigar Junio

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!!!!!! PABLO!!! O atacante recebeu de Nikão, driblou o zagueiro do Bahia e chutou de fora da área no cantinho! Sem chance para Fernando!

21' Nino tenta novo cruzamento. Santos fica com ela de novo

20' O ritmo lento do jogo no segundo tempo persiste. O Atlético ainda não forçou o estreante Fernando a fazer nenhuma grande defesa. Em contrapartida, o Bahia também não consegue agredir o Furacão

19' Raphael Veiga recebe e tenta o chute de fora da área. Bola vai direto para fora

19' Gregore rouba a bola e lança Gilberto. Atacante tenta jogada dentro da área do Atlético mas é desarmado

18' Rony recebe bola de Lodi e tenta primeira finalização de fora da área. Bola rebate na zaga do Bahia

17' Entra o estreante Rony no lugar de Marcinho, pelo lado do Atlético-PR

15' Cartão amarelo para Élber do Bahia. Como estava pendurado, agora está suspenso e não enfrenta o Sport na próxima rodada do Brasileirão

15' Edigar Junio tenta jogada pela esquerda com Elton, que cruza, mas Santos fica com a bola

14' Raphael Veiga recebeu de Marcinho pelo meio e tentou o chute de fora da área, mas foi travado

13' Jonathan recebe inversão de bola e tenta o cruzamento, mas a bola foi direto para fora

12' UUUUUUHHHHHH!!! Marcinho faz ótima jogada pela direita e cruza para a área. Renan Lodi apareceu entre os zagueiros e finalizou livre para fora. Grande chance do Atlético!

11' Começo de segundo tempo muito mais calmo na Arena da Baixada. O Bahia consegue tocar melhor a bola. Atlético ainda não conseguiu armar boas jogadas e retomar o ritmo da primeira etapa

10' Elber recebe no meio e tenta a finalização de fora da área. Santos segurou

09' Veiga cobra e Fernando fica com a bola

09' Lodi recebe e faz boa jogada pelo lado esquerdo e é parado com falta. Boa oportunidade de cruzamento para o Atlético

06' Nikão recebe e avança pelo lado direito do ataque do Atlético. Elton para a jogada com falta e recebe cartão amarelo

06' Nikão tenta contra-ataque com Marcinho, mas jogador não domina e bola sai em lateral para o Bahia

05' Vinícius cobra escanteio e zaga do Atlético corta

04' Discussão entre Lucas Fonseca, do Bahia, e Wellington, do Atlético-PR, retarda cobrança

04' Tentativa de ataque do Bahia com Gilberto. Bola saiu e é escanteio

03' Wellington recebe na intermediária e arrisca o chute. Bola passa longe

02' QUE ISSO RAPAZ? Léo recebe na lateral-esquerda e se atrapalha no domínio da bola. Lateral para o Atlético

02' Elber sofre falta no meio de campo

01' Vale ressaltar que este é o primeiro jogo como profissional de Fernando, que entrou no lugar de Douglas. O jovem terá tarefa difícil neste segundo tempo, principalmente se o Furacão continuar dominando o jogo ofensivamente

00' Começa o segundo tempo!

O Bahia vai mexer para o segundo tempo. O goleiro Douglas teve que sair por lesão. No lugar dele, entra Fernando. Mudança também na lateral-direita: Nino Paraíba no lugar de Bruno

Atlético-PR em campo, juntamente com a arbitragem, para o começo do segundo tempo. Sem alterações no Furacão

Domínio do Furacão em números: 65% de posse de bola e 12 finalizações no primeiro tempo contra 3 do Tricolor baiano

Primeiro tempo foi de amplo domínio do Atlético-PR. Ficou com a bola e tentou propor o ritmo do jogo. Chegou a criar grandes chances, mas não aproveitou. O Bahia até que começou com volume de jogo, tentando encarar o Furacão de igual para igual, mas depois não conseguiu igualar o ímpeto ofensivo dos paranaenses. Só conseguiu criar chances no finalzinho. O goleiro Douglas foi o grande jogador da primeira etapa, com defesas essenciais para a manutenção do placar.

Em entrevista, o goleiro Douglas, do Bahia, confessou que não sabe se volta para o segundo tempo. Jogador alegou ter sentido dores no joelho e disse que pedidas sucessivas por atendimento durante a partida "não foram migué"

50' Encerrado o primeiro tempo na Arena da Baixada!

49' DOUGLAS!!! Marcinho recebe cruzamento de Jonathan e cabeceia. Douglas faz uma defesa sensacional!

46' UUUUUHHHHH!!! Elton tenta de primeira e Santos faz ótima defesa. Na sequência, Gilberto chuta manda para fora! Boa chance do Bahia

45' QUASE!!! Vinícius cobra escanteio e, após trapalhada da zaga atleticana, Lucas Fonseca chega tocando de bico. Raphael Veiga conseguiu afastar

45' Elber tenta jogada recebendo tabela de Vinícius, mas Lodi desarma

45' Léo Pereira sobe sozinho depois de cruzamento da esquerda, mas manda para fora

44' PERIGO! Após cobrança de escanteio, Pablo desviou e Tiago afastou quase em cima da linha. Bola sobrou para Nikão, que tentou o chute, mas foi travado por Lucas Fonseca

40' No seguimento da jogada, Léo Pereira recebeu na ponta esquerda e tentou o cruzamento. A bola bateu no braço de Bruno. Arbitragem marcou apenas tiro de meta

39' MAIS UMA!! Nikão recebe na direita, corta para o meio e chuta de fora da área. Boa defesa de Douglas!

36' Nikão cruza no segundo pau para Renan Lodi, mas Élber aparece primeiro para cortar para escanteio

34' Marcinho finalmente cobra o escanteio. A bola vem fechada e sai pela linha de fundo. Vuaden marcou tiro de meta para o Bahia

32' Douglas pediu atendimento depois da cobrança da falta. Aparentemente, um problema no joelho do goleiro

32' QUASE!! Zé Ivaldo cobra rasteiro e Douglas defende bem com rebote, mas a zaga do Bahia manda para escanteio

30' Lodi recebeu na esquerda e driblou para o meio, mas foi parado com falta por Gregore. Boa chance para o Furacão!

29' UUUUUHHHHH!!!! Atlético faz boa jogada, Jonathan recebe na ponta direita e cruza. Pablo sobe sozinho de cabeça e manda para fora!

28' Lodi recebe e tenta novo cruzamento. A bola esbarra em Bruno e sai pela lateral

26' Marcinho vai à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Lucas Fonseca chega antes

26' No momento, Atlético domina melhor o jogo, especialmente com a posse de bola. Time paranaense não deixa o Bahia ter a bola por muito tempo, mas demora um pouco para construir jogadas

25' Raphael Veiga levantou na área e Douglas saiu para ficar com a bola

24' Nikão recebeu de Guimarães e tentou o chute de fora da área, mas foi bloqueado. Na sequência, falta para o Furacão cobrar no lado direito de ataque

22' Passou lotado! Lodi dá belo lençol para cima de Gilberto, do Bahia

19' QUE CHANCE!! Nikão deu bom passe em profundidade para Pablo. O atacante tentou o chute, mas esbarrou com Douglas. Na sobra, Marcinho chutou mascado e Lucas Fonseca tirou com o gol vazio! Foi marcada a falta em cima de do goleiro Douglas

18' Jonathan recebe livre na ponta direita e cruza para Pablo. O atacante finalizou livre de cabeça, Douglas defendeu, mas o lance já estava paralisado. O árbitro marcou falta de ataque do Furacão

16' Primeiro terço da etapa inicial mostrou um jogo muito franco. As duas equipes começaram com um ímpeto ofensivo interessante, mas não conseguiram criar oportunidades mais claras de gol

16' Élber rouba bola na defesa, mas é parado com falta no contra-ataque

14' Élber tentou passe em profundidade para Bruno, mas bola foi forte demais e saiu em lateral

12' Pablo recebe bom lançamento de Nikão, mas Douglas sai do gol e tira a bola de cabeça, fora da grande área

11' Jogo paralisado. Gilberto levou uma mãozada de Bruno Guimarães e desabou. Já está sendo atendido

10' OPA! Bruno fez boa jogada pela esquerda, com direito a caneta em cima do marcador. Mas na hora do passe para o meia, foi bloqueado e ficou apenas com o lateral

10' Mais uma tentativa de ataque do Atlético pela direita e mais um impedimento de Raphael Veiga

09' Lodi!!! Mais uma vez ele avança pela esquerda e dessa vez tenta o chute. A bola passou por cima.

08' Marcinho lançou Nikão, mas na hora do passe o meia se desequilibrou e a zaga do Bahia chegou para cortar

05' Jonathan recebe na área e bate de primeira, mas Lucas Fonseca bloqueia

05' Renan Lodi de novo!!! Mais uma vez Lodi tenta cruzamento da esquerda e Douglas interfere mais uma vez

04' QUE PERIGO!! Renan Lodi cruza da esquerda e a bola quica na área. Nikão quase chega nela, mas Douglas espalmou primeiro para lateral

03' Vinícius tentou o cruzamento na cobrança, mas bola ficou nas mãos de Santos

02' Edigar Junio disputa bola com Zé Ivaldo e sofre falta na esquerda de ataque do Bahia. Oportunidade de bola aérea para o Tricolor baiano

01' Élber recebe na direita e tenta o cruzamento, mas zaga do Atlético corta. Em seguida, a bola volta para o Bahia e Élber tenta de novo, mas passa por todo mundo e sai pela lateral

00' Atlético começa tocando bola na defesa. O Bahia pressionou e a defesa atleticana forçou o lançamento, mas perdeu a posse da bola

00' Começa o jogo em Curitiba!

Tudo pronto para o começo da partida!

Times entram em campo e se preparam para o hino nacional brasileiro, mas primeiro, o hino do estado do Paraná

Times fazem movimentação de aquecimento na Arena da Baixada!

Pelo lado atleticano, Rony está regularizado e no banco de reservas do Furacão. Vestirá a camisa 9 pelo clube paranaense

O meia-atacante Régis pediu para deixar o Tricolor baiano. O jogador tem proposta do Al-Wheda, da Arábia Saudita, e o clube preferiu afastar o atleta para resolver a negociação amanhã

O Bahia confirmou que Zé Rafael foi vetado por dores na região lombar.

Fique ligado! Voltaremos mais tarde com mais informações deste duelo. Acompanhe tudo aqui, na Vavel Brasil!

Douglas Grolli, ainda se recuperando de contusão na coxa, está fora dos planos do tricolor. O goleiro Anderson, que já desfalcou o time no jogo contra o Ceará por causa de uma conjuntivite, também não irá para a partida.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

No Bahia, Elton, voltando de suspensão, e Vinícius, poupado contra o Ceará, devem volta ao time. O zagueiro Tiago se recuperou de lesão e está a disposição de Enderson Moreira. Zé Rafael sofreu uma pancada na na canela e é dúvida para a equipe titular.

Não devem entrar em campo pelo Atlético-PR Marcelo Cirino (lesão muscular) e Thiago Heleno (entorse no tornozelo). O atacante Marcinho machucou o tornozelo na partida contra o Vasco, na última quarta-feira, e é dúvida.

Depois de cumprir suspensão, o meia Nikão volta a ficar à disposição para enfrentar o Bahia.

Por outro lado, os baianos finalmente derrubaram outro tabu: conseguiram triunfar fora de casa pela primeira vez na partida passada, quando visitaram o Ceará, no Estádio Presidente Vargas. O Bahia chegou a emplacar nove partidas (seis derrotas e três empates) como visitante.

Tabu: Desde junho de 2011 o Atlético-PR não perde para o Bahia no Paraná. De lá para cá, foram realizadas três partidas com mando do Furacão, que venceu duas e empatou outra com o tricolor baiano.

No retrospecto do confronto no Brasileirão depois do início dos pontos corridos, a vantagem é do Atlético-PR. São cinco vitórias do Furacão contra três do Bahia e três empates, de um total de 11 partidas.

O tricolor baiano também está perto na classificação. Ocupa a 14ª posição, com 25 pontos. Esse é o terceiro jogo seguido do Bahia fora de casa, já que o jogo contra o Ceará, válido pela 15ª rodada tinha sido adiado e só foi realizado no meio desta semana.

O Furacão é o 15º colocado depois do início da 22ª rodada, com 24 pontos. São três pontos a mais que a Chapecoense, primeiro time no Z4. Mas o Atlético-PR vem embalado, com seis partidas sem derrotas, das quais quatro vitórias e dois empates.

Atlético-PR e Bahia se enfrentam neste domingo, na Arena da Baixada, às 16h, pelo Brasileirão. O confronto é válido pela 22ª rodada da competição.