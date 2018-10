Atlético-PR recebe Bahia de olho em manter boa fase no Campeonato Brasileiro

O Atlético-PR recebe, nesta tarde de domingo, às 16h, na Arena da Baixada, o Bahia, na luta para manter a boa sequência na competição. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela: o Bahia está em 13° colocado, com 25 pontos, e o Atlético-PR segura a 15ª colocação, com 24.



O Furacão está embalado com Tiago Nunes no comando técnico da equipe, somando 8 jogos sem derrotas. No último jogo a equipe rubro negra somou mais 3 pontos contra o Vasco, quarta feira (29), na Arena da Baixada, por 1 a 0. Já o Bahia vai à Curitiba em busca de sua segunda vitória longe de casa. Também na quarta feira, o Tricolor alcançou sua primeira vitória fora de casa contra o Ceará, por 2 a 0.







BOM MOMENTO



É assim que vive a equipe de Tiago Nunes. No Brasileirão já são 6 jogos sem derrotas, sendo 4 vitórias e 2 empates, sequência que tirou o Furacão da zona de rebaixamento. Agora o Atlético está a 3 pontos do primeiro time fora do Z4, a Chapecoense, que tem 21 pontos, contra os 24 do Atlético-PR - os dois clubes ainda têm uma partida atrasada para disputar. Tiago Nunes falou sobre a boa fase, mas preferiu não fazer grandes projeções.



"Estamos muito próximos da zona de rebaixamento. Temos que ter a consciência de que a exigência vai ser cada vez maior, devido a nossa boa campanha em casa. Temos que fazer jogos melhores e subir uma casinha por vez. Quem sabe contra o Bahia a gente consegue subir mais. E continuar assim a cada jogo. E daí sim, conquistando uma posição melhor, pensar em outros objetivos no campeonato", disse.



O Atlético-PR não tem jogadores suspensos, já que Nikão cumpriu sua suspensão contra o Vasco, e agora volta a ser opção. Já o atacante Marcinho preocupa. Ele machucou o tornozelo contra o Vasco, não participou dos últimos treinos e continua como dúvida para o jogo deste domingo e, com isso, Bruno Nazário é opção para a vaga. Anderson Plata e Rony também estão a disposição do comandante rubro negro para substituir Marcinho. Marcelo Cirino, Paulo André e Thiago Heleno seguem no Departamento Médico.



O Furacão tem uma lista grande de pendurados: Léo Pereira, Lucho, Paulo André, Raphael Veiga, Renan Lodi, Wanderson, Wellington e Zé Ivaldo.



PARA SE AFASTAR DO Z4



O Bahia vai à Curitiba em busca da segunda vitória longe de casa. O Tricolor ocupa a faixa central da tabela, com 25 pontos em 13° colocado, e um triunfo pode fazer o time subir algumas boas posições e respirar um pouco na competição.



Enderson Moreira poderá contar com o retorno de Elton, que está apto para jogar após cumprir suspensão contra o Ceará. A expectativa é de que o treinador mantenha o esquema com três volantes que foi utilizado na vitória fora de casa na última quarta feira (29). Enderson também pode utilizar uma formação com apenas 2 volantes, utilizando outros 3 jogadores para aumentar o poder de fogo. Dessa forma, Vinícius retornaria ao time, com Zé Rafael aberto de um lado e Marco Antônio ou Edigar Junio do outro.



O zagueiro Douglas Grolli está com problemas físicos e não deve jogar, mesma situação do goleiro Anderson.