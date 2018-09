Saulo lastima derrota sofrida pelo Botafogo, mas prega foco nas próximas partidas

O Botafogo sofreu um duro golpe na tarde deste sábado (º1). Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o alvinegro carioca foi goleado por 4 a 0 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Após a partida, o elenco permaneceu um bom tempo no vestiário.

Na saída, o único jogador a falar com a imprensa foi o goleiro Saulo. Com a derrota, o Botafogo pode cair para 16º lugar, caso Atlético-PR e Vasco vençam seus jogos. Consternado com o resultado impactante, o jovem arqueiro analisou o peso dessa derrota para a sequência do glorioso no Brasileirão.

"É difícil, depois de uma derrota dessa é difícil. A gente vinha de um resultado bom no meio de semana, mas não tem outro jeito, o jeito agora é trabalhar, focar bastante e preparar para o próximo jogo, para encontrar o caminho das vitórias novamente e sair dessa situação indesejável", disse.

Saulo também comentou sobre o lance do primeiro pênalti, onde acabou errando junto do zagueiro Yago. Na cobrança, Jael bateu de cavadinha e abriu o placar para o Tricolor Gaúcho.

"A gente se comunicou, só que as vezes pelo barulho alto a gente acaba não escutando. Tentei evitar que a bola fosse pro gol, mas infelizmente aconteceu o pênalti e depois aconteceu o gol, mas agora é levantar a cabeça e trabalhar focado no próximo jogo", ressaltou.

O Botafogo retorna para o Rio de Janeiro ainda neste sábado. A equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira (05), contra o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.