Zé Ricardo admite atuação abaixo da média em goleada contra Grêmio: "A gente não competiu"

Na tarde deste sábado (1º), Grêmio e Botafogo se enfrentaram pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. A equipe da casa venceu por 4 a 0, com gols de Jael (2), Alisson e André.

Zé Ricardo concedeu coletiva após o confronto, o técnico lamentou atuação abaixo da média de sua equipe.

"A gente não competiu. Enquanto uma equipe em de resultado importante na Libertadores, motivada, a gente não equilibrou nesse aspecto"

O técnico ainda falou um pouco sobre a forma como o time tentou se portar em campo e seguiu lamentando primeiro gol sofrido, que surgiu após uma falha da zaga, e em seguida Joel Carli colocou a mão na bola cometendo pênalti.

"A gente precisa jogar bem pra ganhar. A gente tentou fazer marcação meia-pressão para incomodar. Mas o primeiro gol saiu em situação inusitada"

O mesmo Joel Carli reclamou de um pênalti em um lance que teria sido empurrado dentro da área por Pedro Geromel, porém o treinador não quis falar sobre o lance, pois segundo ele não mudaria o resultado, devido a maneira como a equipe jogou.

O técnico alvinegro agora pensa em continuar trabalhando para conseguir melhores nos próximos jogos.

"Placar acabou sendo muito duro para a gente. É seguir trabalhando, acreditando que a gente possa evoluir na performance para chegar a melhores resultados"

Botafogo volta a campo na quarta-feira (5) ás 19h30, contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio joga contra o Santos, quinta-feira (6), na Vila Belmiro.