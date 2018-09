Na zona de rebaixamento, Chapecoense recebe embalado  Palmeiras no Brasileirão

Neste domingo (02), o Palmeiras vai até Chapecó enfrentar a equipe da Chapecoense, partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Santa Catarina está nas últimas posições e tenta sair dessa situação desconfortável para se manter na Série A, já o Alviverde vai tentar manter a boa sequência na competição após a chegada de Felipão.

As equipes estão bem distantes da tabela. Em quinto lugar, o Palmeiras soma 37 pontos. Já a Chape, amarga a 17ª posição da tabela com 21 pontos. Além disso, o Verdão vem de empate contra o Inter, em Porto Alegre e a equipe catarinense vem de derrota diante do Vasco, em São Januário.

Felipão faz mistério para partida

Divulgação/Palmeiras

O técnico Luís Felipe Scolari desde que chegou, vem alternando a equipe nas competições que disputa. Após uma classificação heroica diante do Cerro Porteño, pela Taça Libertadores, a tendência é ver o um Palmeiras alternativo. O time encerrou a preparação com portões fechados para imprensa, como já é de costume.

O verdão não tem desfalques por suspensão. Alejandro Guerra, segue em transição física, Marcos Rocha, com dores no joelho, e Gustavo Scarpa, que segue tratando uma inflamação no calcanhar, todos fora do time.

Provável escalação: Weverton; Jean, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Gabriel Furtado, Lucas Lima; Hyoran, Deyverson e Willian.

Chape tentando respirar no campeonato

Divulgação/Chapecoense

A Chapecoense está muito mal no Brasileirão e por isso se encontra na zona do rebaixamento. Para tentar sair dessa situação incômoda, Guto Ferreira vai promover mudanças na equipe. Bruno Silva treinou no lugar de Victor Andrade e deve ganhar a posição, e Nery Bareiro assume vaga de Douglas, lesionado. Outra novidade é Roberto na lateral-esquerda, o “Gordiola” promoveu a entrada do atleta na equipe nos últimos treinamentos.

O time catarinense tem alguns desfalques para a partida. Douglas (lesionado), Vinícius (lesionado) e Wellington Paulista afastado por problemas internos.

Provável escalação: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo e Diego Torres; Bruno Silva, Osman e Leandro Pereira.