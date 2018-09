Jogo Chapecoense x Palmeiras ao vivo online pelo Campeonato  Brasileiro 2018

Boa noite leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Chapecoense x Palmeiras ao vivo hoje, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Condá, às 19h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

A Chape não vive boa fase, o clube está na zona do rebaixamento, na 17ª colocação com 21 pontos, foram quatro vitórias, nove empates e sete derrotas em 20 partidas. A Chape tem um jogo a menos do que os outros clubes.

Já o Palmeiras, é o 5º colocado com 37 pontos, em 21 partidas foram 10 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Na última rodada, o Verdão empatou com o Internacional por 0 a 0.

O clima da Chapecoense não é um dos melhores, o atacante Welligton Paulista acabou sendo afastado do elenco, por decisão do técnico Guto Ferreira o qual explicou a situação:

Foi realizada uma reunião, com presidência, direção de futebol e comissão técnica, conversamos sobre vários assuntos e sobre esse. Foi tomada a decisão. Tem o lado técnico e outros critérios que não convém falar aqui. Em colegiado foi tomada a decisão e acatada. Disse o treinador

O Palmeiras após a vitória contra o Cerro Porteño na Libertadores, treinou na Academia de Futebol, e deve poupar alguns titulares por desgaste físico.

O Verdão de São Paulo não poderá contar com alguns jogadores, nenhum por suspensão, Guerra, Marcos Rocha e Gustavo Scarpa se recuperam de lesões.

Com duas derrotas seguidas e na zona de rebaixamento, alguns torcedores da Chape organizaram uma operação "anti zica" colocando sal grosso no gramado da Arena Condá. Será que vai funcionar?

