Cruzeiro recebe o Internacional pelo Brasileiro e espera espantar má fase no Mineirão

Após passar por grandes emoções na Libertadores e se classificar para as quartas de final, o Cruzeiro enfrenta o Internacional, no domingo (2), às 19h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes, o time colorado briga pelo título, enquanto isso, os mineiros se dividem em três competições.

Para o confronto o técnico Mano Menezes não irá contar com o meio-campo Robinho, por desgaste natural devido a sequência de jogos. Ocupando a sétima colocação do torneio nacional, a Raposa possui apenas uma vitória dos últimos cinco jogos.

Vice-líder do Brasileirão, o Inter vem com uma boa sequência: contém quatro vitórias e um empate. Odair Hellmann conta com retornos importantes para continuar brigando pelo topo da tabela.

Para garantir o triunfo, Mano Menezes opta por força máxima

Foto:Divulgação/Cruzeiro

Mano Menezes não contará com Marcelo Hermes e os meias Lucas Romero e Robinho. O lateral cumpre suspensão devido o terceiro cartão amarelo. Já o argentino, se recupera de um trauma no joelho direito e um desconforto muscular na coxa esquerda.

O treinador celeste destacou a importância da partida e enalteceu o bom trabalho feito Hellmann, no qual, será um adversário complicado.

“É um jogo que até dispensa comentários, o Internacional vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, surpreendente até para alguns, mas que confirma aquela máxima que as dificuldades que você passa na segunda divisão te afirma, te prepara para a temporada seguinte. É um time que marca bastante, tem uma meio-campo muito forte, esse meio-campo propicia uma estabilidade para a equipe e depois da retomada dessa bola, o time está sempre pronto para contra-atacar, muito rápido, com jogadores com características para chegar à frente”, expressou.

Provável escalação: Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva; Rafinha, Arrascaeta e Thiago Neves; Barcos (Raniel).

Internacional espera manter bom retrospecto como visitante

Foto: Divulgação/Internacional

Odair Hellmann terá a disposição de William Pottker, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras e Leandro Damião, recuperado de lesão. No entanto, Rodrigo Moledo recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe.

O comandante colorado espera a equipe gaúcha possa manter o bom desempenho fora de casa. Além disso, também enalteceu e mencionou que o Internacional vai saber jogar.

"O Cruzeiro é uma grande equipe, com um dos melhores grupos. Tem um excelente treinador, que é o Mano. Arma bem as equipes, são organizadas e muito fortes. A equipe do Cruzeiro é isso, tem transição defensiva muito rápida, uma estrutura defensiva. É um time experiente, que sabe atacar e defender. Mas estamos fortes e vamos para fazer o jogo que a gente tem feito. A gente foi ao Horto, ao Maracanã e à Bahia e ganhamos. Vamos ter uma estratégia inicial e de acordo com o desenvolver do jogo, vamos pensando nas variações , já que possui a segunda melhor campanha da competição jogando fora de casa", frisou.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Jonatan Alvez (Leandro Damião).