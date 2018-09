Resultado Cruzeiro 0 x 0 Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2018

PARTIDA VÁLIDA PELA 22ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE.

FIM DE JOGO!

45' quatro minutos de acréscimos

43' Fabiano alça a bola na área, Leandro Damião se antecipa, mas cabeceia mandando ao lado gol de Fábio

Cartão Amarelo para Patrick

39' Arrascaeta dribla dentro da área, limpa a jogada e manda uma bomba, mas Marcelo Lomba consegue espalmar. Escanteio para o Cruzeiro

Cartão Amarelo para Lucas Silva

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: entra Mancuello e sai Ariel Cabral

35' Patrick recebe na área, deixa Lucas Silva para trás e chuta muito longe do gol

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: entra Fabiano e sai Zeca

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: entra Barcos o e sai Raniel

24' Edilson faz lançamento na área, Raniel desfia e Marcelo Lomba soca a bola. O juiz Wilton Pereira Sampaio marca impedimento da jogada

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: entra Rafinha o e sai Bruno Silva

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: entra Leandro Damião e sai Jonatan Álvez

19' Lucas Silva tenta chuta em cima Cuesta, Arrascaeta fica com a sobra finalizar forte e a bola acaba desviando na defesa colorada

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: entra D'Alessandro e sai Nico López

15' Jonatan Álvez recebe na entrada da área, faz a proteção e gira chutando de primeira, Fábio consegue espalma

Cartão amarelo para Léo

11' Zeca faz belo cruzamento, Edenílson aparece de surpresa entre Léo e Dedé, o meia cabeceia mandando para fora

6' Bruno Silva cabeceia para área, Raniel estufa as redes, mas a arbitragem da gol anulado

2' Bruno Silva inverte a jogada para Thiago Silva, o meia finaliza chuta de fora da área, a bola sai a linha de fundo

1' UUUHH! Egídio cruza na pequena área, Raniel chega em velocidade e chuta, a bola desvia na zaga e Marcelo Lomba consegue pegar a bola.

Começa o jogo!

Fim da primeira etapa!

44' Dois minutos de acréscimo

Cartão Amarelo para Thiago Neves

43' Pottker chega a linha de fundo, Thiago Neves entra de carrinho e o juiz marca falta

38' Pottker se livra da marcação cruzeirense, invade a área e chuta forte, Fábio toca com as pontas dos dedos e a bola bate no travessão

35' Edenílson tenta avançar, porém, Ariel Cabral comete falta no jogador próxima a grande área

Cartão Amarelo para Jonatan Álvez

29' Zeca cruza para área, Nico López cabeceia ao lado do gol de Fábio

26' Internacional tentar ir para o campo ofensivo, Léo tira a bola e toca para Thiago Neves. O camisa 30 passa para Arrascaeta, o meia tenta cruzar, mas Emerson Santos coloca para escanteio

14' Pottker é lançado e Fábio fica com a bola. O goleira acaba saindo e recebe atendimento médico

8' Egídio tabela com Arrascaeta, o argentino entra na pequena área e tenta finalizar no canto direito, Marcelo Lomba cresce e defende com o peito

7' Egidio recebe jogada, invade a área e finaliza em cima de Marcelo Lomba

6' Edilson tenta avançar pela direita,mas Cuesta comete falta no lateral

Bola rolando no Mineirão!

Internacional escalado:

Cruzeiro escalado:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Cruzeiro x Internacional ao vivo começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco!

Odair Hellmann trabalhou com o Inter as possíveis postura do time estrelado dentro de campo, porém, vai manter a proposta de jogo da da equipe gaúcha.

Foto:Divulgação/Internacional

"Estamos fortes e vamos para fazer o jogo que a gente tem feito. A gente foi ao Horto, ao Maracanã e à Bahia e ganhamos.Vamos ter uma estratégia inicial e de acordo com o desenvolver do jogo, vamos pensando nas variações", afirmou.

Cruzeiro x Internacional ao vivo

Mano Menezes não poderá contar com Robinho, por desgaste natural pela sequência de jogos. O comandante celeste comentou que irá ver quem está em melhor forma física para poder colocar em campo.

Foto:Divulgação/Cruzeiro

“Vamos enfrenta-los com o que a gente tiver de melhor nesse momento, recuperar alguns jogadores que sofreram algum desgaste acima da média, no caso o Robinho, mas aqueles que tiverem condições e todos vão estar", declarou.

No primeiro turno, no Estádio Beira-Rio, as equipes empataram por 0 a 0. Relembre como foi a partida:

Com 42 pontos, o Colorado ocupa a segunda colocação e espera sair vitorioso para continuar na colo do líder São Paulo. No outro lado, a Raposa está na oitava posição com 30 pontos e divide sua atenção com a Libertadores e Copa do Brasil. Tendo um respiro destas competições, os mineiros pretendem ir com força máxima.

Cruzeiro x Internacional ao vivo se enfrentam neste domingo (2), no Mineirão , às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. É a 22ª rodada do torneio nacional!