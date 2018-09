Flamengo recebe Ceará no Maracanã visando reaproximação da liderança do Brasileiro

Partida válida pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Flamengo e Ceará tem encontro marcado na manhã deste domingo, às 11h, pela vigésima segunda (22ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Com expectativa de mais de 60 mil presentes, o Maracanã receberá o embate.

De “ressaca” pela eliminação na Libertadores, o Rubro-Negro vê no Brasileirão uma forma de se levantar na temporada e passar ao torcedor a confiança pedida. Para o Vozão a expectativa é de recuperação, já que não vence há cinco jogos e foi derrotado nos últimos dois, para São Paulo e Bahia.

Sem Léo Duarte e Cuéllar, Flamengo busca colar no líder

Nem tudo são “flores”. O clube carioca terá duas baixas para o confronto, dois nomes fundamentais na temporada até o momento. Tanto o zagueiro Léo Duarte quanto o volante Gustavo Cuéllar estão suspensos e não jogam.

O recém-chegado Piris da Motta deve substituir o colombiano no meio-campo. Na zaga é que fica dúvida. Juan, Rhodolfo e Matheus Thuler são as opções de Maurício Barbieri para exercer a função. O mais cotado é Rhodolfo, que voltou de lesão no último domingo (26), no empate com o América-MG.

Camisa 10 da Gávea, Diego falou sobre a partida, pediu respeito ao adversário embasado nos jogos do Campeonato e citou, como exemplo, a boa partida do adversário contra o São Paulo, no último fim de semana.

"Será um jogo difícil. Eles fizeram uma boa partida contra o São Paulo. Eles tiveram a oportunidade de abrir o placar quando estava 0 a 0. O Campeonato Brasileiro já cansou de mostrar que tem que respeitar os adversários e trabalhar muito para conseguir as vitórias. A melhor forma de seguir em frente é encarar o próximo confronto como o mais importante. Vamos com força total e buscando a vitória”.

Visando recuperação, Ceará encara Flamento e Maracanã lotado

A maré não é das melhores para equipe cearense. Após ser derrotada e sair de campo vaiada pela torcida no Presidente Vargas na última quarta-feira (29), o técnico Lisca tentou blindar o elenco das críticas da torcida e assumiu a culpa pelo revés sofrido, o segundo consecutivo.

Contra o Flamengo, três atletas que cumpriram suspensão frente ao Bahia retornam à equipe. O centroavante Arthur, o volante Edinho e o atacante Leandro Carvalho. Três peças fundamentais e titulares do time alvinegro.

Para Everson, não é qualquer jogo. Tinha palco melhor para completar 50 jogos pelo Vovô do que o Maracanã? O goleiro sonha em fazer história diante da torcida rubro-negra com um gol de falta, e afirmou estar treinando para atingir a melhor forma no quesito.

“Estou treinando diariamente e buscando chegar o próximo da perfeição nas cobranças de falta. Em São Januário, passou perto, com certeza um gol de falta no Maracanã lotado seria uma linda página na minha história em um palco onde grandes jogadores já marcaram gols nesse templo”.