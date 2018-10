Resultado Flamengo x Ceará pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Internacional, em Porto Alegre, enquanto o Ceará receberá o Corinthians.

Com o resultado, o Rubro-Negro - 3º com 41 pontos - pode terminar a rodada sete pontos atrás do líder. Já o Vozão pula para 20 pontos, ainda em 19º, e terminará a rodada a quatro pontos de sair do Z-4.

A maior zebra do Campeonato Brasileiro até aqui. E foi a primeira vitória do Ceará sobre o Flamengo na história do Brasileirão.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 0 x 1 CEARÁ!

48' INCRÍVEL! Diego teve a chance de empatar, na pequena área, mas parou em Everson.

47' Torcedores do Flamengo perderam a paciência com os jogadores e com Barbieri.

45' No contra-ataque, o camisa 80 arriscou de fora da área e venceu Diego Alves. Ceará 1 a 0.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! É DE LEANDRO CARVALHO!

45' Cinco minutos de acréscimos.

43' Diego levou o terceiro amarelo e está suspenso contra o Internacional, na quarta-feira.

42' Cartão amarelo para Diego, do Flamengo.

39' Após essa falta, a torcida do Flamengo perdeu a paciência e vaia Lucas Paquetá.

38' Última mudança no Flamengo: Entra: Uribe / Sai: Piris da Motta

38' Paquetá teve uma grande chance, na cobrança de falta, mas isolou.

36' Juninho Quixadá arriscou de longe, mas isolou.

35' UHHH! Éverton Ribeiro finalizou de perna direita, mas Everson defendeu mais uma vez.

32' Renê chutou cruzado, Diego dominou dentro da área, mas na hora do chute, foi desarmado.

30' Mudança no Ceará: Entra: Brock / Sai: João Lucas

30' Mais de 61 mil torcedores no Maraca. Novo recorde de público do Brasileirão

28' Parada técnica.

25' Mudança no Ceará: Entra: Arnaldo / Sai: Samuel Xavier

24' UHHHHHHHH! Cruzamento de Renê na cabeça de Paquetá, que quase mandou no ângulo de Everson. A bola passou tirando tinta.

21' Flamengo teve uma grande oportunidade, após roubo de bola de Vitinho, mas Diego teve o cruzamento cortado para escanteio.

18' UHHH! Jogada construída pelo Ceará na direita, que terminou na finalização de Leandro Carvalho, para fora.

15' UHHHHHHHHH! Linda tabela entre Paquetá e Éverton Ribeiro, mas a conclusão do camisa 11 passou tirando tinta da trave.

13' Mudanças no Flamengo: Entram: Vitinho e Lincoln / Saem: Henrique Dourado e Marlos

11' Barbieri chama Vitinho e Lincoln, inflamando a torcida.

8' Lance raro no Maraca: João Lucas cobrou o lateral e a bola saiu sem tocar em ninguém.

5' UHHHH! Contra-ataque do Ceará, que terminou na finalização de Juninho Quixadá. Diego Alves defendeu.

4' UHHH! Paquetá bateu cruzado, e quase Everson falhou feio/

3' Cartão amarelo para Samuel Xavier, do Ceará.

3' Boa jogada individual de Marlos, mas o camisa 17 foi derrubado na lateral da área.

1' UHHH! Boa jogada individual de Éverton Ribeiro, que rolou para Paquetá mas a finalização do camisa 11 subiu demais.

1' Paquetá tentou surpreender Everson, mas o goleiro do Vozão defendeu.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornam ao gramado. Ceará muda: Entra: Felipe Azevedo / Sai: Calyson

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO 0 x 0 CEARÁ!

50' Edinho arriscou da intermediária, e Diego Alves defendeu sem dificuldades.

49' Cruzamento de Paquetá, Dourado desviou mas a bola saiu pela linha de fundo.

48' Éverton Ribeiro arriscou de longe, mas sem perigo.

45' Cinco minutos de acréscimos.

42' Cartão amarelo para Calyson, do Ceará.

39' UHHHHHHH! A resposta do Flamengo veio na sequência, quando Dourado quase marcou, após bate rebate na área, mas a zaga afastou em cima da linha.

38' UHHHHH! Melhor chance do Ceará até aqui. Jogada individual sensacional de João Lucas pela direita, e Juninho Quixadá chutou tirando tinta.

35' DIEGO ALVES! Belo lançamento para Leandro Carvalho, que tentou encobrir mas o goleiro rubro-negro defendeu, e ainda sofreu a falta, para delírio da torcida.

33' UHH! Éverton cobrou a falta, Réver se desmarcou mas finalizou torto, para fora.

33' Partida é reiniciada.

30' Tempo técnico no Maracanã.

29' UHHH! Boa jogada de Arthur Cabral, que cruzou para Calyson arriscar forte, mas Diego Alves segurou firme.

28' Marlos recebeu de Diego, cortou para o meio, mas bateu fraco nas mãos de Everson.

27' UHHHH! Bom chute de Lucas Paquetá, mas Everson defendeu.

23' O Flamengo tem amplo domínio do jogo, mas o Ceará tenta emplacar, sem sucesso, alguns contra-ataques.

21' Paquetá arriscou de longe, mas acabou jogando longe do gol.

20' Linda bola de Diego para Pará, mas o cruzamento do camisa 21 parou nas mãos de Everson.

18' Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Flamengo.

17' EVERSON! Réver avançou até a entrada da área e soltou a bomba, para mais uma boa defesa do goleiro do Vozão.

15' Diego é o melhor em campo até o momento.

13' QUASE UM GOLAÇO OLÍMPICO! Diego cobra escanteio fechado e a bola explode no travessão.

12' EM CIMA DA LINHA! Grande jogada de Diego, que lançou Dourado na área. O camisa 19 rolou para Éverton Ribeiro invadir a área e cruzar para Marlos, com o gol sem goleiro, mas a zaga salvou em cima da linha.

11' NÃO VALEU! Éverton cobrou escanteio. Rhodolfo desviou e Diego completou para o gol, mas foi marcado impedimento.

10' Cruzamento de Paquetá buscava Dourado, mas Luiz Otávio conseguiu afastar para escanteio.

8' Partida paralisada após choque entre Everson e Henrique Dourado.

7' UHHH! Diego cobrou a falta de muito longe, e Everson fez uma boa defesa.

6' UHHHH! Lindo passe de Renê para Marlos, que cruzou buscando Diego, mas a bola passou e Tiago Alves cortou antes de chegar em Dourado. No rebote, Paquetá chutou nas mãos de Everson.

3' Dourado recebeu de Éverton, girou mas finalizou em cima da marcação. Na sequência, Pará errou o cruzamento.

1' Ceará se fecha inteiro no campo defensivo, e busca o contra-ataque.

0' Flamengo começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO NO MARACANÃ! COMEÇA FLAMENGO x CEARÁ!

10:59 Tudo pronto para a bola rolar.

10:53 Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

10:45 A arbitragem será comandada pelo paulista Raphael Claus. Ele será auxiliado pelos paulistas Danilo Ricardo Simon e Rogério Pablos Zanardo.

10:42 Equipes encerraram seus aquecimentos, e retornaram aos vestiários. Daqui a pouco retornam em definitivo para o gramado.

CEARÁ ESCALADO!

FLAMENGO ESCALADO!

Domingo de manhã com muitas famílias no Maraca. Muito calor na Cidade Maravilhosa nesse momento.

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Ceará ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 11h (de Brasília).

Todos os ingressos destinados aos rubro-negros foram esgotados, incluindo as gratuidades. Com isso, mais de 60 mil torcedores são esperados no Maracanã nessa manhã.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Quem está fora: Richardson, Eder Luis, Fabinho e Cardona.

Pendurados: Everson, Ricardinho, Leandro Carvalho.

Em recuperação desde a chegada de Lisca, o Ceará quer vencer o Flamengo em pleno Maracanã lotado, para se aproximar do Vasco, primeira equipe fora do Z-4. Mas para pensar em sair da zona de rebaixamento, o Vozão terá que ter um aproveitamento de 54,9% para não cair que, no momento, é superior ao do 6º colocado, Atlético-MG.

Quem está fora: Cuéllar, Berrío e Léo Duarte.

Pendurados: Diego Alves, Marlos Moreno, Diego, Rodinei e Geuvânio.

Após a eliminação na Libertadores, após a insuficiente vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o Rubro-Negro retornou o foco para o Brasileirão e, após o tropeço contra o Coelho, quer voltar a colar no São Paulo. Para isso, Maurício Barbieri terá que superar os desfalques de Léo Duarte e Cuéllar. Nos seus lugares, deverão entrar o zagueiro Rhodolfo e o volante paraguaio Piris da Motta.

Jogo Flamengo ao vivo hoje

No primeiro turno, no Castelão, a equipe da Gávea goleou por 3 a 0. Relembre como foi a partida:

A última partida do Ceará no Brasileiro foi a derrota por 2 a 0 para o Bahia, em casa, em partida atrasada da 15ª rodada. Veja os melhores momentos.

Na última rodada, em Belo Horizonte, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o América-MG. Confira os melhores momentos:

Com 41 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 3ª colocação e pode terminar a rodada um ponto atrás do São Paulo, líder. Já o Vozão, 19º colocado com 17 pontos, quer terminar a rodada mais perto de sair da zona de rebaixamento.

Flamengo x Ceará ao vivo se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 22ª rodada da competição.