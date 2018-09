Everton Ribeiro lamenta derrota do Flamengo no Maracanã lotado: "A gente não se ajuda"

O Flamengo enfrentou o Ceará nesta manhã de domingo (2), no Maracanã. Mais de 52.000 ingressos foram vendidos, mas mesmo com o apoio da torcida, o time carioca saiu derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Leandro Carvalho, aos 45 do segundo tempo.

O Rubro-Negro ocupa o terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e com esse resultado, pode ficar até 7 pontos afastado do líder São Paulo, em caso de vitória da equipe paulista.

Na saída de campo, Everton Ribeiro falou sobre perder pontos em casa e se desculpou diante da torcida: "Não tem o que dizer, a gente não se ajuda. Não podemos perder pontos em casa. Eles compareceram, fizeram a parte deles e a gente mais uma vez deixou a desejar. Então mais uma vez a gente tem que pedir desculpa, e temos que dar mais", disse.

O meia falou também sobre as jogadas pelo alto, realizadas em grande número pelo time: "A gente sabe que não é o nosso forte, mesmo assim, quando os times se fecham bastante, a gente estava optando por esse jogo. Temos que tentar ter mais calma para entrar com a bola no chão", finalizou.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, no Beira Rio. A partida será válida pela 23ª rodada. Os times ocupam a vice-liderança e o terceiro lugar da tabela do Campeonato Brasileiro.