Em tarde inspirada de Jael, Grêmio atropela Botafogo em Porto Alegre

Na tarde deste sábado (1º), Grêmio e Botafogo se enfrentaram pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Com dois de Jael, um de Alisson e um de André, o time gaúcho construiu uma convincente goleada por 4 a 0. A equipe gaúcha vinha de uma derrota para o Atlético-PR fora de casa, e precisava pontuar para se manter na cola dos líderes. Já a equipe carioca vinha de uma recuperação em casa contra o Sport, mas não conseguiu resistir à pressão gremista.

Logo aos nove minutos de partida, Yago recuou mal para o goleiro Saulo. A bola sobra para Luan, que chutou para o gol vazio. Antes de chegar ao gol, Joel Carli colocou o braço na bola e o juiz assinalou a penalidade. Jael pediu para cobrar, e com muita personalidade deslocou o goleiro com uma cavadinha.

A zaga do Botafogo não aparentava segurança, e as chances da equipe de Renato Portaluppi só aumentavam. Aos 31 minutos, Luan rolou para Jael e o centroavante chutou a bola no travessão de Saulo. E aos 44, Cícero lançou Jael na área, o centro-avante dominou com o peito e finalizou para o fundo das redes, marcando o seu segundo gol na partida.

No Intervalo, o técnico Zé Ricardo promoveu a primeira substituição na equipe: Matheus Fernandes dá lugar à Marcelo, visando reforçar a marcação no setor de meio de campo. O Grêmio continuou em cima, Éverton chutou de fora da área aos 7 da segunda etapa, e a bola mais uma vez carimbou a trave do goleiro botafoguense. Aos 15, em mais uma assistência de Luan, Alisson chutou rasteiro e fez o terceiro gol tricolor.

Aos 30, sob forte chuva, André cruzou e a bola bateu novamente na mão de Joel Carli, que cometeu seu segundo pênalti na partida. O mesmo André cobrou com segurança no canto direito de Saulo e encerrou o passeio gremista.

O Tricolor Gaúcho entra momentaneamente no G-4 da competição, com 40 pontos, em quarto lugar, e na próxima rodada enfrenta o Santos, em São Paulo. Já o Botafogo, recebe o Cruzeiro no Mineirão e já começa a ser ameaçado pela zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 14ª colocação, com 25 pontos.