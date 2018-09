Desfalcado, São Paulo recebe Fluminense tentando manter diferença na tabela do Brasileirão

Partida válida 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi.

O líder do Campeonato Brasileiro estará sob teste nesse domingo, a partir das 16 h, no Morumbi. Diante de sua torcida, que comprou antecipadamente 42 mil ingressos, o São Paulo enfrentará o Fluminense, pela 22ª rodada do campeonato.

O grande desafio dos paulistas é manter a postura e não deixar o Internacional encostar, apesar dos desfalques. Afinal, Diego Aguirre não poderá contar com Jucilei, Nenê e Everton, suspensos, e Arboleda por questões pessoais. Já Hudson, que passou a semana tratando de dores no joelho, voltou a treinar no sábado, foi relacionado, mas deve começar no banco.

Rodrigo Caio e Araruna, que vinham figurando entre os reservas, são mais duas opções a menos. Ambos estão em fase de transição e não treinaram com o grupo na última semana. A boa notícia para o técnico uruguaio é que Liziero volta a ficar à disposição. Luan, titular contra o Ceará, deve receber nova chance, formando uma dupla de volantes oriunda das categorias de base do clube.

No Fluminense há duas baixas importantes: o zagueiro Gum, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Pedro, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na derrota para o Cruzeiro. Digão, que não pôde enfrentar a Raposa por conta de ter os direitos federativos ligados ao clube mineiro, entra na zaga, compondo o setor com Ibañez. Já no ataque, Kayke deve ser o escolhido.

“Com a semana para trabalhar, acho que podemos fazer um bom jogo contra o São Paulo e conquistar um resultado positivo, mesmo sabendo das dificuldades deste duelo”, resumiu o técnico Marcelo Oliveira.