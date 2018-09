Carpegiani analisa triunfo do Vitória e elogia Neilton: ''Fez a melhor partida dele comigo''

O Vitória conseguiu o segundo triunfo consecutivo na tarde deste sábado (1), jogando contra o América-MG, no Barradão. De novo, pelo placar de 1 a 0, mais uma vez jogando em casa, e novamente com gol de Léo Ceará, o Rubro-Negro baiano saltou para a 12ª posição, com 25 pontos.

O técnico Paulo César Carpegiani confessou frustração após o fim do primeiro tempo, quando o Vitória falhou em abrir o placar mesmo com Rafael Moura expulso pelo lado do América-MG desde os 15 minutos. Já com a postura diferente na segunda etapa, Carpegiani elogiou a atuação do time.

"Primeiro tempo, devido à expulsão, ao colocar o segundo atacante, André, mais presente na área, fazendo os dois centroavantes, jogando Neilton um pouco mais para o lado, nós não tivemos a produtividade, em função de o Neilton estar jogando pelo lado esquerdo. Tinha que ter um acompanhamento, um meia, no caso, o Rodrigo tinha que ser pelo lado esquerdo. Se fosse do lado direito... Então se resumiu à jogada do Neilton sem um apoio, sem ter a triangulação do lado esquerdo, tiveram dificuldade. E muito precipitada. Não tem muito o que falar do primeiro tempo, não. Estava um pouco irritado, sim, transmiti isso aos jogadores, disse que o mais importante nisso era nós termos a segurança, principalmente quando você joga contra um adversário com 10, tem que cansar o adversário. Tem que jogar pelos lados. E, com os mesmos jogadores que nós tivemos, somente o Neilton passou a ser o ponta de lança. Esse ponta de lança que ele jogou hoje, esse que eu quero realmente para o Vitória, para o meu time...

A produção da equipe foi muito melhor. Passei o Léo Ceará para o lado esquerdo, esteve muito bem, fazendo aquela função. Foi o diferencial do nosso jogo, fez o gol, bate muito bem. E chegou uma certa parte, eu senti que estava ofegante e aí fiz o último câmbio, que era o Lucas. Estava preparado para eu colocar o Bryan. Quando chamei, nós fizemos o gol. Eu mandei o Bryan segurar. E aí fiz essa outra substituição, porque eu queria dar mais velocidade. Lucas entrou muito bem também. Então o segundo tempo foi muito distinto do que foi o primero. Gostei, porque foi uma equipe muito firme, muito segura na parte ofensiva. Não deu chance ao adversário. E nós criamos as oportunidades com tranquilidade. Falta ainda aquilo que eu realmente quero, a equipe ter a posse de bola. Ainda, por ter muitos jovens, a equipe um pouco apressada ainda, atropelando no momento dessa transição, ainda está um pouco conduzida a bola quando tem que passar rápido, chegar rápido.

Essa compactação nós perdemos no final do jogo. Mas enfim. O segundo tempo eu gostei muito. Já tivemos um progresso, eu reconheço isso. Mas nós temos que ter muito maior para nós realmente estarmos nesse patamar onde estamos hoje momentaneamente. Não tenho preocupação com a nossa colocação, não. A minha preocupação é que o time jogue, que o time que imponha seu ritmo dentro e fora de casa com a mesma intensidade. Quando atingir isso, essa preocupação que o torcedor tem de olhar toda hora para a tabela, e eu não quero que meus jogadores olhem a tabela, nós teremos a possibilidade de transpor isso e ficarmos satisfeitos com o rendimento da equipe, muito mais do que com a tabela", disse.

Carpegiani também aproveitou para elogiar o desempenho de Neilton na partida.

"Neilton hoje fez uma partida, aquela que eu gosto, que eu quero, e a gente precisa disso no futebol, esse enganche, porque essa é a posição dele. E hoje ele fez a melhor partida dele comigo. Infelizmente não vai poder jogar. Estou com alguma dificuldade. Se eu tivesse o Lucas, já me solucionaria alguma coisa. Neilton, quem eu tenho come essa característica dele? Não tenho. Vou dar uma pensada, ver o que tenho no grupo. Hoje, três zagueiros disfarçados, mas era uma segurança. Hoje não deu para ver por causa da expulsão. Esse é meu propósito, dar dinâmica, fazer o time jogar com aquilo que eu tenho", finalizou.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Fluminense, no Maracanã. Suspensos, Neilton e Meli desfalcam os baianos, junto com Lucas Fernandes, que pertence ao Tricolor carioca.