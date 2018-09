Guto Ferreira compreende vaias após derrota na Arena Condá: "Também não estamos contentes"

A derrota para o Palmeiras na Arena Condá, a terceira seguida no Brasileirão, confirmou o momento de crise que a Chapecoense vem enfrentando neste ano. Ainda durante o jogo, algumas torcidas organizadas viraram suas faixas de cabeça para baixo pela situação em que o time se encontra, ocupando o 18º lugar na tabela. Após o apito final, parte da torcida esperou os jogadores deixarem a Arena Condá para protestar, precisando serem escoltados pela PM e seguranças do clube.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Guto Ferreira, em coletiva pós jogo, disse entender o sentimento dos torcedores: “A gente sabe que eles não estão contentes e nem nós. É seguir trabalhando para fazer melhor no próximo jogo".

Sobre o revés, que também marcou a primeira derrota da Chape em casa pelo torneio nacional, Guto minimizou: “Em relação aos dois tempos, o primeiro não foi tão ruim assim. Acho que tivemos uma falha capital, sim. Fora isso, acho que o Palmeiras praticamente não finalizou. Nós tivemos algumas finalizações e o detalhe foi a qualidade da finalização do Palmeiras. No segundo tempo tivemos um volume melhor, até pela necessidade, perdendo o jogo por 2 a 0 e buscando alguma coisa, conseguimos diminuir, embora criássemos chances para isso. Chegamos perto", analisou.

O treinador do Verdão do Oeste já visa os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Para ele, o importante é aprender com os erros e deixar para trás as derrotas.

“Lamentar? Agora não adianta, não vai resolver o nosso problema. Então é analisar o que tem sido feito de bom e ruim e buscar na próxima partida e fazer melhor. O próximo jogo é outro jogo. Esse jogo não volta mais. Se a gente não estiver forte, não tem o porquê estar lá dentro de campo”, afirmou.

A Chape jogará longe de seus domínios nos próximos dois compromissos. Quarta-feira (05), às 21h, enfrenta o Paraná na Vila Capanema. Com 21 pontos, mesmo que vença o adversário, não será possível deixar o Z-4 na próxima rodada.