Mano Menezes exalta desempenho do Cruzeiro e crítica arbitragem:"Errou contra a gente"

O Cruzeiro dominou a partida, mas ficou em um empate sem gols contra Internacional, no Mineirão, neste domingo (2), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe celeste soma 31 pontos e ocupa a sétima colocação.

O técnico Mano Menezes elogiou o desempenho dos seus comandados e fez duras críticas a arbitragem. Para ele, o lance do gol anulado de Raniel, no segundo tempo, após Bruno Silva ganhar de cabeça do goleiro Marcelo Lomba, foi legal.

+ Procurando camisas do Cruzeiro com desconto? Vai Futfanatics



“O Cruzeiro fez um bom jogo, produziu para vencer, fez o gol para vencer. Mais uma vez fez o gol para vencer, como fez em Salvador, como teve o pênalti claríssimo contra o Vasco aqui e aí podemos enumerar várias situações em que se repete o que aconteceu aqui hoje. Podem olhar por mil ângulos que não existe a falta. Nem os jogadores do Internacional reclamaram a falta”, disse.

Mano ainda comentou que esse tipo de situação atrapalha a crônica do jogo. O comandante da equipe estrela ainda destacou que os jogadores souberam superar a situação.



“O gol foi legal. São situações que mudam a história de um jogo, porque você saindo na frente, tem uma condição de administrar o jogo de outra maneira. A equipe se superou, vem de uma decisão, se entregou, fez um bom jogo, controlou praticamente todas as ações do jogo, mas só não venceu porque, mais uma vez, o árbitro errou contra a gente”, concluiu.