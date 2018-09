De Arrascaeta, do Cruzeiro, é um dos finalistas do Prêmio Puskás

A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, anunciou na manhã desta segunda-feira os gols finalistas do Prêmio Puskás 2017-18. Entre estrelas do futebol mundial como Messi e Cristiano Ronaldo, o meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro, é o único representante do futebol brasileiro.

+ Procurando camisas do Cruzeiro com desconto? Vai na Futfanatics!

O gol do camisa 10 da Raposa escolhido para competir foi o gol que deu a vitória ao time celeste diante do América-MG no confronto pela primeira fase do Campeonato Mineiro, de voleio. Confira:

A disputa é marcada por gols feitos em sua maioria durante a Copa do Mundo da Rússia. Lances como o gol de Cheryshev (da Rússia) contra a Croácia, o chute de trivela de Quaresma no jogo entre Portugal e Irã e também o lance que foi premiado como o gol mais bonito da Copa: o chute do francês Pavard no duelo contra a Argentina.

A competição é decidida por voto popular e os 03 candidatos mais votados no site da FIFA são convidados para a o evento presencial, que acontece no mesmo local que a entrega do prêmio "The Best", de Melhor Jogador do Mundo.

Confira todos os finalistas:

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro

Gareth Bale (Real Madrid)

Real Madrid x Liverpool - Final da Champions League

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Juventus x Real Madrid - Quartas de final Liga dos Campeões

Mohamed Salah (Liverpool)

Liverpool x Everton - Campeonato Inglês

Lazaros Christodoulopoulos (AEK)

AEK x Olympiacos - Campeonato da Grécia

Riley McGree (Newcastle Jets)

Newcastle Jets x Melbourne City - Campeonato da Austrália

Denis Cheryshev (Rússia)

Rússia x Croácia - Quartas de final da Copa do Mundo

Benjamin Pavard (França)

França x Argentina - Oitavas de final da Copa do Mundo

Lionel Messi (Argentina)

Nigéria x Argentina - Fase de grupos da Copa do Mundo

Ricardo Quaresma (Portugal)

Irã x Portugal - Fase de grupos da Copa do Mundo

Como votar:

Para ver todos os gols e votar no seu preferido basta acessar o site da competição e realizar um breve cadastro.