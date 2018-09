Palmeiras vence Chapecoense fora de casa e quebra tabu pelo Brasileirão

Nesse domingo (2) em partida válida pela 22ª rodada, o Palmeiras se deu bem e ganhou por 2 a 1 da Chapecoense na Arena Condá. Os gols foram marcados por Borja e Hyoran, em mais um jogo que não foi tão tranquilo como a torcida esperava.

No primeiro tempo a primeira chance já foi uma bola na trave que foi cabeceada por Felipe Melo em cruzamento de Hyoran. Aos 14 minutos, o volante cruzou para o ex jogador da Chape que mesmo sendo baixinho marcou de cabeça, abrindo o placar e dando tranquilidade para a torcida. Após o gol, a partida ficou morna e poucas oportunidades claras até o intervalo.



Na segunda metade com a entrada de Diogo Barbosa o time adquiriu uma postura mais defensiva, mas, sem abdicar do ataque. Aos seis minutos da segunda etapa, Borja ampliou o placar após um bate e rebate na meia lua da área e a finalização rasteira do colombiano, superando Jandrei.



O jogo se encaminhava para mais uma vitória tranquila mesmo com um ensaio de pressão dos catarinenses que não levava muito perigo a meta do Weverton, até que em um cruzamento que parecia despretensioso, Rafael Thyere cabeceou para o fundo das redes. O gol deu uma esperança para os torcedores de Chapecó, que passou muito perto de empatar em um chute cruzado de Doffo, mas a bola passou perto da trave. A partida continuou assim, sem ninguém mais movimentar o placar e decretar mais uma vitória do time de Scolari.

O Palmeiras enfrentará o Atlético Paranaense na quarta feira (5) no Allianz Parque em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.