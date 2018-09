Aguirre avalia como exagerada expulsão de Diego Souza: ''Não foi nada''

A coletiva de Aguirre após o empate contra o Fluminense rendeu muitas críticas à arbitragem. Na visão do técnico, a expulsão de Diego Souza, que acertou uma cotovelada em Léo aos 33 minutos do primeiro tempo, foi exagerada. O São Paulo fará uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra o árbitro Dewson Freitas (PA).

''Queríamos ganhar o jogo, mas eu tenho que lamentar que não ganhamos. Foi algo fora do normal que marcou o jogo, ficamos 60 minutos com um jogador a menos. Um erro absoluto e total do juiz. A partir daí, o resultado foi bom. O juiz apitou uma coisa que não existiu. Não pode acontecer isso, não é justo quando trabalhamos e damos o máximo para ganhar o jogo. Um erro dessa forma afeta todo o jogo. Coisas decisivas aconteceram. Ficamos todos nervosos quando vimos o lance, quando acabou o primeiro tempo. Não houve nada. Não poderia expulsar o jogador por algo que não aconteceu. Foi um jogo de muita dificuldade e que nós tentamos, jogamos bem, pressionamos'', disse Aguirre.

O comandante também falou sobre o gol contra marcado pelo Anderson Martins.

''Pelo que falei com os treinadores de goleiro, Sidão fez o que tinha que fazer. Foi na bola, fez o que tinha que fazer. Infelizmente aconteceu de Anderson Martins cabecear, mas faz parte. Sidão fez um bom jogo.''

Por fim, Aguirre exaltou a atuação do atacante Tréllez, que entrou na etapa final e marcou o gol de empate.

''Vai ser o titular na quarta-feira. Ajudou muito, entrou com muita disposição. Não é que ele não é titular que não é importante. Tréllez é uma opção muito boa. Sem Diego na quarta ele começa o jogo'', encerrou.

Apesar do tropeço, o São Paulo segue líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, três a menos que o Internacional, segundo colocado. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Atlético-MG, quarta-feira (5), às 21h45, no Independência.