Na abertura da 25ª rodada da Série B, Vila Nova e Oeste ficam no empate

JOGO VÁLIDO PELA RODADA 25 DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SENDO DISPUTADO NO SERRA DOURADA

Na última segunda-feira (03), o Vila Nova recebeu o Oeste no Serra Dourada, para a abertura da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Alan Mineiro para o Vila e Mazinho para o Oeste, os times empataram em 1 a 1 e não subiram na tabela. Ambos os times ainda podem cair de posição, pois esse foi o primeiro jogo da rodada, que será completada na próxima terça-feira (04).

Primeiro tempo de poucas chances

O primeiro tempo da partida foi aberta, onde ambos os times tentavam manter a bola para atacar seu adversário. O Vila Nova, por ter a torcida do seu lado, começo pressionando, mas desde seu início, o jogo já dava a entender que não seria de muitas chances criadas por ambos os times, que roubavam muito a bola. A primeira mais clara foi aos nove minutos, quando em uma bola tabela Vinícius Leite saiu cara a cara com Tadeu, que saiu muito bem e mandou a bola pra escanteio.

A próxima chance do Vila só veio a acontecer aos 28 minutos, quando Mateus Anderson pedalou, tirou o defensor do Oeste e cruzou, nas mãos de Tadeu. Aos 32, Rodrigo Souza subiu bem em um escanteio e cabeceou forte, fazendo a bola passar pelo lado direito do goleiro Pasinato.

Aos 37, em uma bola que ficou pipocando na área, Vinícius Leite tentou o chute e mandou muito longe do gol defendido por Tadeu.

Empate, agora com gols, persiste até o fim

No segundo tempo, ambos os times voltaram com muito mais apetite pra tentar vencer a partida, mas em tempos diferentes dentro da segunda etapa da partida.O Vila Nova, dono da casa, partiu pra cima desde o primeiro minuto. E logo no primeiro, Moacir cruzou bonito e achou Vinícius Leite, que deu um peixinho e mandou a bola para fora, por cima do gol.

Logo após isso, aos seis minutos, Wellington Reis foi tocado na área e sofreu o pênalti de Rodrigo Souza. Alan Mineiro bateu no meio, com segurança, abrindo o placar para o time da casa.

Depois de sofrer o gol, o time do Oeste começou a pressionar o mandante, e começou a criar chances. Marcinho tentou uma batida de fora da área e mandou pra fora, com muito perigo para o goleiro Pasinato. Então veio o gol do Oeste. Marcinho, que já vinha bem, levantou uma falta na área e achou Mazinho livre pra bater cruzado e empatar o jogo. Após o gol de empate, o jogo ficou nervoso e aberto, mas sem uma grande chance de gol.

Na próxima rodada, o Vila Nova recebe o Coritiba, no próximo sábado (08), às 21h, no Serra Dourada. Já o Oeste recebe o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira (07), às 16h, na Arena Barueri.