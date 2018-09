Buscando fugir da zona de rebaixamento, Juventude e Criciúma se enfrentam no Jaconi

Correndo grande risco de uma das equipes entrar na zona de rebaixamento ainda na rodada, Juventude e Criciúma se enfrentam na noite desta terça-feira no estádio Alfredo Jaconi. Válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partida começa às 20h30.

O Verdão ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos. O Criciúma vem logo em seguida, na 16ª, com 26 pontos somados. As equipes vêm de uma sequência de jogos sem vitória. Do lado gaúcho são sete e para os catarinenses são cinco.

Com técnico novo, Juventude busca bons resultados

Sob o comando do novo técnico, Luiz Carlos Winck, o Juventude conseguiu um empate em 3 a 3 diante do Paysandu na última rodada, fora de casa. Nesta, a equipe busca voltar a vencer na competição para afastar uma possível entrada na zona de rebaixamento.

Para a partida diante do Tigre, o comandante tem como desfalque Pará, Felipe Mattioni, Yuri Mamute e Felipe Lima, que estão lesionados. Já por suspensão, Leandro Lima e Tony não participam do jogo. Rafinha deve ficar com a vaga no meio de campo.

Retornos no time pode ser fator essencial

Do lado do Criciúma, a rodada anterior também foi de empate. O clube recebeu o Coritiba e não saiu do 0 a 0 no Heriberto Hulse.

Também em busca de uma vitória após longa sequência se ganhar um duelo, e querendo fugir do Z-4, Mazola Júnior teve uma semana para preparar sua equipe. O técnico contará para a partida com reforço na defesa, tendo o retorno do goleiro Luiz e do zagueiro Sandro, recuperados de lesão. Voltando de suspensão, Eduardo deve ocupar uma vaga no meio-campo.

As equipes devem ir a campo com as seguintes formações:

Juventude: Matheus Cavichioli; Maurício, Fred, Bonfim e Vidal; Diones, Lucas, Rafinha, Caio Rangel, Denner, Elias.

Criciúma: Luiz; Marlon, Sandro, Niuno e Sueliton; Liel, Ronaldo, Eduardo e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos.