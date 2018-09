Atlético-PR anuncia contratação do meia Marquinho, ex-Fluminense

O Atlético-PR anunciou, na tarde da última segunda feira (3), a contratação do meia Marquinho, de 32 anos. O jogador realizou a fase final de sua recuperação de cirurgia no joelho no CAT Alfredo Gottard. O meia tem passagens por por quatro equipes brasileiras: Palmeiras, Botafogo, Figueirense e Fluminense. Longe do país, Marquinho atuou na Itália, defendendo Roma, Hellas Verona e Udinese, e na Arábia Saudita, com as camisas de Al-Ittihad e Al-Ahli. O contrato vai até junho de 2019.

Marquinho falou com a imprensa sobre a sensação de defender as cores do Atlético-PR.

“Poder vestir a camisa do Atlético Paranaense e estar no cenário do futebol é muito importante para mim. Vou honrar com todas as minhas forças essa camisa, principalmente como forma de agradecimento”, disse.

O jogador também destacou a estrutura do clube, comparando com os times pelos quais jogou na Europa.

“Fiquei impressionado. Ter uma estrutura dessas é motivante. Sempre soube que o Atlético tinha esse nível de excelência e quando tive a oportunidade de terminar o processo de recuperação aqui foi uma grande honra”, comentou.

Marquinho está há algum tempo sem atuar e ainda precisa retomar o ritmo de jogo, mas garante que empenho não vai faltar.

"Eu não mudei minhas características. A experiência me ajuda muito, mas continuo o mesmo guerreiro de sempre, que gosta de marcar, chegar na área e vencer. Isso me motiva a trabalhar cada vez mais e evoluir para estar sempre vencendo”, afirmou.