Em boa fase, Pablo se torna garçom no Atlético-PR

O Atlético-PR vive boa fase na Sul-Americana e no Brasileirão e uma das peças mais importantes é o atacante Pablo. O camisa 92 vem sendo decisivo na luta para sair da parte de baixo da tabela, com participação direta nos últimos 18 gols da equipe. No total, Pablo soma dez gols e cinco assistências na temporada.



Pablo falou com a imprensa em coletiva após a vitória contra o Bahia, por 2 a 0, no último domingo (2), e comentou a boa fase.



"Momento de satisfação imensa não só meu, mas de toda a equipe. Eu vivo um momento muito feliz. Tudo o que passou com meu pai, um ano muito difícil que tive em 2017. Este ano tem sido extremamente o contrário, de muitos gols, meu pai 100% recuperado e vou ser pai. Então, estou muito feliz mesmo", disse.







Pablo tem ajudado Atlético-PR na boa sequência que fez o clube pular da 18ª colocação para a 9ª, com quatro vitórias consecutivas. Agora o foco é continuar ganhando pontos e subir na tabela, porém longe da Arena da Baixada. Serão três jogos fora: Palmeiras, Atlético-MG e Chapecoense.



''São jogos difíceis, mas a equipe está bem concentrada, bem preparada. A gente pensa jogo a jogo. Contra o Palmeiras, tem que estar bem concentrado. A gente pensa (em vaga na Libertadores), sonhar é sempre bom. A equipe está em um momento muito bom e tem que aproveitar este momento'', comentou Pablo.