Desfalcado, Avaí enfrenta CRB em busca de recuperação após derrota no clássico

INCIDENCIAS : Partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 19h15

Baqueado pela derrota no clássico, o Avaí tem mais uma partida na Ressacada, desta vez diante do CRB, tentando se manter no G-4 da Série B. As duas equipes têm desfalques, principalmente o Leão, para partida válida pela 24ª rodada da Segundona nesta terça-feira (4), às 19h15.

No primeiro turno, o Avaí atropelou o CRB no Rei Pelé: 4 a 0, com dois de Rodrigão, um de Renato e um de Capa. No retrospecto geral, são 16 partidas, com sete vitórias para cada lado e dois empates.

Geninho tem que lidar com vários desfalques e deve mudar esquema tático

Depois de nove partidas seguidas sem derrota, o Avaí, com a Ressacada lotada, acabou perdendo para o arquirrival Figueirense por 1 a 0, com gol de pênalti com pouco mais de um minuto de jogo. O Leão ainda desperdiçou uma penalidade e teve um gol anulado no último lance da partida. Com 39 pontos, o time catarinense ocupa o quarto lugar, e busca a manutenção no G-4.

O técnico Geninho preferiu diminuir a importância da derrota no clássico para diminuir o impacto na moral do time. O treinador quer o Avaí focado para manter a boa campanha - é o time que menos perdeu na Série B, com cinco derrotas em 23 jogos.

"Foi uma derrota como qualquer outra. Já tivemos derrotas aqui em casa. Mas superamos sempre com um bom desempenho fora. E não será diferente desta vez. Vamos brigar, levantar e seguir com o nosso cronograma", ressaltou.

Além da derrota, Geninho teve que lidar com vários desfalques e com apenas dois dias de preparação entre as partidas. O Avaí não vai poder contar com André Moritz e Renato, suspensos, além de Marquinhos e Rodrigão, machucados. O treinador deve voltar ao esquema 4-2-3-1, com Judson, Matheus Barbosa e Pedro Castro no meio-campo, Gabriel Lima fazendo seu primeiro jogo como titular no lado direito e Beltrán como centro-avante titular. Marquinhos Silva, zagueiro, deve ir para o banco.

"Vamos remontar o time, tentando encaixar o time para fazer um bom jogo. Será uma partida difícil, com campo pesado pela chuvas, que favorece quem vem marcar. Torcemos para não ter campo pesado. Que os jogadores que vão jogar aproveitem a oportunidade e mostrem que o Avaí é um grupo, e que todos os jogadores estão preparados para atuar", destacou.

CRB busca sequência de bons resultados para se afastar do Z-4

A vitória diante do vice-lanterna Sampaio Corrêa, por 2 a 1, não foi das mais bonitas, mas foi importantíssima na luta do CRB contra o rebaixamento. Com 28 pontos, o time subiu para o 14º lugar, dois acima do Paysandu, primeiro time na zona de rebaixamento.

O volante Claudinei destacou que o time agora busca embalar uma sequência de resultados positivos para se afastar do Z-4 e continuar subindo na tabela da Série B.

"A vitória na última rodada foi muito importante. Agora temos que manter essa sequência para nos afastar ainda mais do Z-4 da competição. Estamos a dois pontos deste grupo de risco e qualquer vacilo retornaremos. Estamos muito motivados para continuarmos melhorando nossa posição na tabela de classificação", afirmou.

Claudinei também destacou a campanha do Avaí, clube que defendeu na Série A em 2015, e que faz boa campanha. O volante ressaltou o baque sofrido pelos catarinenses na última rodada, mas destacou também a dificuldade da partida em Florianópolis.

"Eles estão fazendo um grande campeonato até aqui e é sempre muito forte em sua casa. Eles vêm de derrota no clássico com o Figueirense na Ressacada e querem a recuperação. Vai ser um jogo muito complicado, uma batalha, mas estamos preparados para pontuarmos como visitante novamente", disse.

O técnico Doriva não vai poder contar com o volante Lucas, que foi substituído contra o Sampaio Corrêa ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão no joelho. Tinga, outro ex-Avaí, deve ser seu substituto.