Geninho reclama da escalação de trio goiano para partida do Avaí: "Erro grave"

Quebrando a cabeça para montar um time cheio de desfalques, o técnico Geninho arrumou mais uma preocupação. Isso porque a arbitragem de Avaí e CRB, nesta terça-feira (4), às 19h15, na Ressacada, será toda de Goiás. Jefferson Ferreira de Moraes fará sua segunda partida como árbitro principal na Série B.

Para o treinador, foi imprudente a escalação desse trio, já que Goiás, Atlético-GO e Vila Nova lutam com o Leão pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

"Preocupa porque eu não estou brigando só com o Goiás. Estou brigando com Vila Nova e Atlético-GO. Existe sempre aquela pulga atrás da orelha. Ele vem debutando num jogo difícil de apitar, nervoso, truncado, de muita falta. O bom senso mandaria uma árbitro de mais experiência. Goiás tem árbitros muito bons. Não seria o ideal. Mesma coisa aqui um árbitro de Santa Catarina apitar um jogo deles lá. Tem tanto árbitro no Brasil. O primeiro erro que ele tiver, vão dizer que está puxando para as equipes de Goiás. Acho um erro grave da escala. Talvez o mais prejudicado seja o próprio árbitro, que não poderá errar", ressaltou.

Jefferson Ferreira de Moraes só apitou Oeste 0-0 Juventude pela 21ª rodada da Série B. Além disso, foi quarto árbitro e também assistente adicional de outras partidas da Série A e da Segundona. A maioria dos jogos apitados por ele foram das Séries C e D. Os auxiliares, Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, já são habitué de partidas das principais divisões do futebol brasileiro.