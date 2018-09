Em jogo movimentado, Avaí vence CRB na Ressacada e se mantém no G-4 da Série B

Jogo disputado no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, válido pela vigésima quinta rodada da Série B.

INCIDENCIAS : Jogo disputado no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, válido pela vigésima quinta rodada da Série B.

Jefferson Ferreira de Moraes (GO), Cristhian Passos Sorence (GO), Leone Carvalho Rocha (GO).

ÁRBITRO : Jefferson Ferreira de Moraes (GO), Cristhian Passos Sorence (GO), Leone Carvalho Rocha (GO).

Jogando na Ressacada, o Avaí recebeu o CRB pela 25º rodada da Serie B do Campeonato Brasileiro. Com um gol solitário de Pedro Castro, a equipe catarinense venceu os alagoanos por 1 a 0 e se recuperou da derrota no clássico diante do Figueirense..

O Leão se mantém no G4, chega a 42 pontos e ultrapassa o CSA pela terceira colocação. Já o Galo cai pra décima quarta posição, com 28 pontos e muito próximo do Z4. Dependendo de outros resultados, o time alvirrubro pode terminar a rodada na porta da zona de rebaixamento.

A partida teve um início equilibrado, com os donos da casa tomando a frente, mas sem ameaçar tanto. O Avaí procurava o ataque pelo lado direito com Guga no apoio, porém, o CRB se fechava bem em campo e quase não dava espaços.

O Galo uma grande oportunidade aos 13 minutos, em uma cobrança de falta próximo ao círculo central. Apesar de estar bastante longe, Neto Baiano mandou uma bomba e ela passou muito próxima ao gol de Aranha. Aos 20, Diogo Mateus levantou na área e a bola sobrou para Iago, que chutou de perna esquerda. Só que Airton, de letra, botou pra escanteio.

Mesmo com a bola não chegando em boas condições para os homens de frente, o CRB cresceu em campo. Por outro lado, o time catarinense aproveitou a empolgação dos visitantes e começou a achar espaços na defesa. Aos 30, Capa arriscou de longe para defesa segura do goleiro João Carlos. Minutos depois veio o golpe fatal. Guga, aproveitando a fragilidade do lado esquerdo dos alagoanos, fez boa jogada e tocou para Matheus Barbosa, que devolveu o presente. O camisa 98 chegou até a linha de fundo, rolou para trás e encontrou Pedro Castro, que bateu duas vezes em direção ao gol, para abrir o placar na Ressacada.

Os donos da casa foram mais eficientes e deixaram o primeiro tempo com o 1 a 0 no placar. Enquanto o alvirrubro encontrava brechas no ataque, mas não conseguia assustar Aranha.

Nenhum dos times fez alterações para a etapa complementar, que se iniciou no mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos. Aos 7 do segundo tempo, Capa perdeu a bola no campo de defesa, Marcelo aproveitou e levantou na área. O meia Édson Ratinho recebeu, bateu de perna direita, mas Aranha salvou. No rebote, Neto Baiano finalizou e o goleiro avaiano defendeu novamente.

O momento era de pressão do CRB, que tinha mais volume de jogo e não dava sossego a defesa adversária. Com 13 minutos de segunda etapa, Iago rabiscou, passou por dois e deixou Marcelo na boa em frente a intermediária. Porém, ele bateu de primeira e foi por cima da trave.

Aos 22, Guga cobrou falta bem, mas João Carlos, que até então pouco tinha aparecido, encaixou a bola. Aos 30, foi a vez de bola parada para o alvirrubro. O atacante Neto Baiano, que até então tinha mandado duas bombas em direção ao gol, arriscou um petardo novamente. Só que Aranha defendeu novamente e Airton afastou. A partida foi mais parelha na metade final.

Quando o relógio já estava na casa dos 40 minutos, Capa passou na velocidade e foi derrubado por Anderson Conceição. O zagueiro do CRB foi advertido com o amarelo. Judson bateu a falta e a bola foi na mão do arqueiro João Carlos. O volante arriscou novamente alguns minutos depois, obrigando o goleiro a espalmar para o escanteio. Aos 46, foi a vez de Pedro Castro testar João, que estava atento e salvou.

Os minutos foram passando e a tensão aumentava em Santa Catarina por um gol nos acréscimos. Apesar do esforço, a equipe alagoana não conseguiu marcar no fim e saiu derrotada fora de casa. Mais 3 pontos para o Leão seguir no G4 da Série B.

Ambos os times voltam a campo na próxima sexta-feira (7). O Avaí visita o Paysandu na Curuzu, ás 18h, e o CRB recebe o Guarani no Rei Pelé pela tarde, ás 16h.