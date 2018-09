Bahia anuncia volante Luiz Henrique, ex-Náutico, por até o fim do ano

O Bahia anunciou a chegada de Luiz Henrique nesta terça-feira. O volante do Náutico chega por empréstimo até o fim deste ano. O jogador já está em Salvador e treinou nesta tarde no Fazendão com o elenco do Tricolor.

Os dois clubes negociaram ao longo do fim de semana e chegaram a um acordo rapidamente, visto que o Alvirrubro não tem mais calendário oficial no ano de 2018, depois de ter sido eliminado pelo Bragantino nas quartas de final da Série C. O Náutico possui 100% dos direitos econômicos de Luiz Henrique e contrato assinado com o jovem volante até junho de 2021.

Alagoano, Luiz Henrique foi destaque no Timbu na campanha da Série C deste ano. Pelo Alvirrubro, disputou 16 jogos, com dois gols e três assistências. No confronto contra o Bragantino, falhou nas duas partidas e teve participação determinante no revés do Náutico, mas ainda saiu elogiado pela torcida por mostrar potencial durante a campanha.

No atual cenário o Bahia ocupa a 14ª colocação e busca a vaga na Sul-Americana 2019, mas ao mesmo tempo quer sair da zona de rebaixamento.