Com preços promocionais, Botafogo inicia venda de ingressos para partida contra Cruzeiro

O Botafogo convoca seus torcedores para apoiarem o time no duelo contra o Cruzeiro. Precisando de uma vitória para se afastar da zona de rebaicamento, o Alvinegro recebe o time mineiro no Estádio Nilton Santos, às 19h30 da próxima quarta-feira (5). Num grito de "Vamos jogar juntos!", os ingressos variam entre R$5 e R$40 e podem ser adquiridos em postos físicos e online.

Até terça-feira (4), a venda se concentra nas Lojas Oficiais do Botafogo, em Niterói, Nova Iguaçu e Campo Grande, na sede de General Severiano e no Estádio Nilton Santos. No dia do jogo, apenas os dois últimos locais ficarão abertos, com horários especiais. Os alvinegros também podem comprar o ingresso pelo site Voucher Seguro, sem necessidade de troca na bilheteria.

Crianças menores de 12 anos, idosos acima de 60 e Portadores de Necessidades Especiais têm direito a gratuidade. O benefício deve ser reservado ou retirado previamente em General Severiano ou Estádio Nilton Santos, até terça. A meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.

Serviço

- Valores dos ingressos

Oeste Inferior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: Fechado

Norte: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Leste Superior: Fechado

- Pontos de venda

Segunda e terça – 10h às 13h30 e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Segunda e terça - 12h às 13h30 e 14h às 19h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Quarta- 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Quarta- 10h às 20h15

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro

- Estacionamento

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas abrirá às 17h30, com o preço de R$ 30 (carros e vans) e R$ 15 (motos). Sócios Sou Botafogo podem comprar antecipadamente por R$ 20 no site do programa.