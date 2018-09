Chapecoense confirma chegadas de Marquinhos e Capixaba por empréstimo

Na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense confirmou no fim da tarde desta segunda-feira (03) dois novos reforços para a parte final da temporada. Após a realização de exames médicos e assinatura de contrato, o clube anunciou através do site oficial as contratações do meia Marquinhos e do atacante Capixaba.

Ambos chegam por empréstimo do Atlético/MG até o fim da temporada. Os jogadores terão pela frente a missão de ajudar o clube catarinense a evitar o rebaixamento para a Série B. Com 21 pontos após 22 rodadas concluídas, o Verdão do Oeste está apenas na 18ª posição.

Marquinhos, de 18 anos, estendeu seu vínculo com o Galo até 2021 no início deste ano. Com poucas oportunidades no time de Thiago Larghi, a diretoria atleticana optou pelo empréstimo do atleta, que tem apenas dois jogos disputados pelos profissionais até o momento.

Capixaba, de 21, é atacante e atua pelos lados do campo. Também revelado nas categorias de base do Galo, ele já jogou por empréstimo na Ferroviária/SP em 2017, e neste ano, no América/MG, onde não estava sendo utilizado.

A dupla reencontrará André Figueiredo, ex-coordenador das categorias de base do Atlético e que hoje é o diretor executivo da Chape.