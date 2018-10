Coritiba tenta reação na Série B contra lanterna Boa Esporte

O Coritiba enfrenta o Boa Esporte, nesta terça feira (4), às 19h15, no Couto Pereira, em busca de uma reação na Série B. Já o Boa Esporte vive momento complicado na competição, mas vem de uma vitória animadora contra o vice, o CSA, e também encara para a partida com otimismo.



Antes da vitória contra o Brasil-RS, o Coxa estava numa sequência sem vitórias: eram 6 jogos, sendo 3 empates e 3 derrotas. Agora o Verdão paranaense busca se reabilitar diante da sua torcida para buscar o G4, que está a 6 pontos de distância. O Coritiba é o 11° colocado, com 33 pontos. O Boa Esporte está em último colocado, com 21 pontos, 5 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento e venceu apenas uma partida fora de casa, contra o Goiás, na 7ª rodada.







MUDANÇA DE CLIMA NO CORITIBA



Após a vitória contra o Brasil-RS, o clima parece ter melhorado no Alto da Glória. Quem garante que o vestiário está bom é o próprio técnico Tcheco. Segundo o comandante, a equipe retomou a confiança para lutar por uma vaga no grupo de acesso.



"Destacar a confiança que voltou aos jogadores para podermos trabalhar na semana. O ambiente é totalmente diferente do que encontrei naquela primeira partida. Agora é tentar engrenar uma segunda vitória para que as coisas possam começar a clarear mais em termos de briga pela classificação", disse Tcheco.



No último sábado (1), integrantes da torcida organizada estiveram presentes no treino da equipe. O tom teria sido de cobrança mas de muita conversa com os jogadores.



"Nessa semana tivemos alguns encontros com torcedores, que vieram passar um pensamento positivo aos jogadores, e eles entenderam a questão do torcedor. O torcedor também quis desabafar, e tem todo direito, se eu estivesse ali talvez fizesse a mesma coisa. Mas foi sendo criado um ambiente muito diferente, desde o jogo contra o Brasil de Pelotas, não só dentro do vestiário mas também publicamente pelos torcedores" comentou.



O provável Coritiba para o jogo desta terça é: Wilson; Vinicius Kiss, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho, Simião, Jean Carlos; Pablo, Guilherme Parede e Bruno Moraes





BOA ESPORTE DESFALCADO PARA O JOGO EM CURITIBA



O técnico Ney da Matta terá problemas para escalar o Boa Esporte, já que três dos seus principais jogadores estão suspensos. São eles: O lateral-esquerdo Kaio Cristian, o meia Bruno Tubarão e o atacante Douglas Baggio. Ney será obrigado a alterar o time que venceu o CSA na última rodada por 3 a 0.



Jadson deve retornar a lateral esquerda depois de duas partidas, quando foi poupado. Mas o real problema está no meio de campo. Tubarão fez um ótimo jogo contra o CSA, e agora deve ser substituído por Thallyson, que não teve bons jogos com a camisa do Boa, mas terá outra oportunidade de mostrar seu futebol.



O único setor onde Ney tem várias opções é o ataque. O comandante pode utilizar novamente Juninho Potiguar no lugar de Douglas Baggio, ou dar mais uma chance para Manoel, que tem ficado no banco de reservas.



O Boa deve vir a campo com: Hélder, Rodrigão, Rafael Jensen e Jadson; Cloves, Djavan; Alyson e Thallyson; Daniel Cruz e Juninho Potiguar.