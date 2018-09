Flamengo aceita convite e participará da Flórida Cup em 2019

A temporada de 2018 nem terminou, mas o Flamengo já está planejando o próximo ano. No início da pré-temporada de 2019, o Rubro-Negro disputará a Flórida Cup, entre os dias 8 e 13 de janeiro. Sem o calendário do torneio estar oficialmente pronto, a equipe da Gávea se juntará a São Paulo, Ajax-HOL e Eintracht Frankfurt-ALE. O clube carioca disputará dois jogos na competição.

Será a primeira participação do Flamengo no torneio, desde que ele foi criado, em 2015. Dois anos depois, a equipe carioca cancelou a participação após a tragédia com o avião da Chapecoense, em 2016, e que adiou o início da pré-temporada no Brasil.

A disputa nos Estados Unidos será a primeira parte da preparação para a próxima temporada do Rubro-Negro. Se o planejamento não for alterado, a tendência é que a segunda parte da pré-temporada seja realizada no Ninho do Urubu, que já deverá ter um novo módulo para os profissionais treinarem.

Em solo americano, o Flamengo tem boas recordações. Ao todo, foram 12 partidas, com sete vitórias, três derrotas e dois empates. Porém, o último confronto foi na derrota para o América do México, em Los Angeles, por 2 a 1. Obina marcou o gol rubro-negro na ocasião.

No Campeonato Brasileiro, a equipe da Gávea voltará a campo nessa quarta-feira (5) às 21h45, contra o Internacional no Beira-Rio. A partida será válida pela 23ª rodada e o Rubro-Negro precisa da vitória para não se afastar ainda mais da liderança, e para não correr o risco de terminar a rodada em 5º.

Para essa partida, Barbieri não terá os convocados Cuéllar, Trauco e Lucas Paquetá, além do possível desfalque de Réver, por causa de uma cláusula no contrato com o Colorado, que estipula o pagamento de R$ 1 milhão, caso o capitão jogue amanhã.