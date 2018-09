Ainda sem marcar pelo Fluminense, Everaldo afirma: "Tenho me cobrado bastante"

Com a preparação voltada ao próximo jogo contra o Vitória, que será realizado no Maracanã, o atacante Everaldo concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (04), no CT Pedro Antônio. Ele falou sobre as diferenças entre jogar em casa e fora, mas ressaltou que a motivação é a mesma.

"Quando jogamos em casa temos que nos impor, buscar mais. Fora de casa procuramos estudar mais o adversário para tentar surpreender. Precisamos nos motivar para todos os jogos, dentro ou fora de casa, da mesma forma", afirmou.

A equipe não contará com o meia Sornoza para a próxima partida, pois ele foi convocado para a Seleção Equatoriana. Everaldo afirmou que ainda não sabe quem será o seu substituto. Na posição o elenco tem apenas Danielzinho.

"Quem vai jogar no lugar do Sornoza eu não posso te falar, até porque eu não sei. Estamos trabalhando forte durante esta semana para quem entrar na vaga dele fazer o seu melhor para nos ajudar".

O atacante afirmou que também pode ser esse substituto, pois não vê problemas em atuar pelo meio. Dependerá apenas do técnico, Marcelo Oliveira.

"Posso jogar pelo meio, sim. Se o professor optar por mim, pode me colocar até de zagueiro. Quero estar sempre jogando".

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Vitória, no Maracanã. A equipe baiana tem 25 pontos, apenas dois a menos que o Fluminense.

"Esse jogo é muito importante. É um jogo de seis pontos. Estamos pensando jogo a jogo para nos afastar o mais rápido possível lá de baixo. Vamos buscar a vitória".

Everaldo também afirmou que numa equipe como o Fluminense o pensamento tem que ser em títulos, não apenas em fugir da zona de rebaixamento.

"Estamos em um time grande. Estamos sempre pensando em títulos, buscar algo maior. Toda conversa, antes dos jogos, é de lutar bastante".

O atacante já disputou algumas partidas pelo Fluminense, inclusive como titular, mas ainda não marcou nenhum gol. Everaldo afirmou que vem se cobrando por isso, mas o mais importante é a vitória da equipe.

"Me cobro não só por não ter feito gol, mas para vencer. O mais importante é a equipe ganhar, para conseguirmos nossos objetivos. Se for com gol meu, melhor ainda".

A partida contra o Vitória será na próxima quinta-feira (06), às 19h, no Maracanã. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.