Atacante Everton se diz pronto para desafio na Seleção Brasileira: "Tive uma evolução grande"

Everton foi escalado para falar na primeira coletiva da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos, antes do treino desta segunda-feira. O gremista foi chamado para atuar em uma das pontas do ataque, mas disse que está à disposição do técnico Tite, para atuar em qualquer lugar do ataque para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro.

"Futebol de hoje em dia enaltece a versatilidade no ataque, atuar dos dois lados do campo, por dentro, falso 9 como venho atuando no Grêmio às vezes. Estou pronto, preparado para o que o professor precisar. De ambos os lados temos opções de alto nível e quero aprender com eles ", disse.

Aos 22 anos, a joia do Grêmio, recebe a sua primeira chance na Seleção. E acredita que a oportunidade é consequência de uma evolução ao longo da temporada, principalmente pelo fato de ter conquistado a titularidade no Tricolor.

"Eu tinha pontos que deixava a desejar antes (quando ainda era reserva de Pedro Rocha), muito a evoluir na parte tática. Agora pude ter uma sequência de jogos, tive uma evolução grande, nunca deixei cair, de trabalhar, sabia que a oportunidade ia aparecer e estou sendo recompensado", expressou.

Segundo o jogador, a participação do comandante Renato Gaúcho foi decisiva para essa evolução.

"Renato é um cara que sempre procura conversar com quem ele tem em mãos. Foi o que fiz no clube que me trouxe à Seleção. Ele me disse para fazer o mesmo que o trabalho iria evoluir e dar certo", frisou.

Preocupação com o trote

Além de Paquetá e Everton, a Seleção inicia novo ciclo de jogadores com Tite, como Richarlisson e Andreas Pereira. A tradição diz que os quatros passarão por um trote durante o jantar, com direito a cantar e dançar em cima de uma cadeira. A brincadeira já causa preocupação entre eles.

"Já pensei em várias músicas para cantar no trote, mas na hora dá um branco. Gosto de pagode e forró ", comentou.

No final da coletiva, ele e Paquetá concordaram que o prêmio de melhor jogador estará em boas mãos se for destinado a Cristiano Ronaldo, anunciado nesta segunda-feira como um dos três finalistas ao "The Best com Salah e Modric.

"É até uma injustiça serem apenas esses três na final do prêmio. É difícil, mas eu votaria no Cristiano ", encerrou.