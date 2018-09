Após tropeço na última rodada, Atlético-GO recebe Ponte Preta pela Série B

Vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B Data: 04 de setembro de 2018, terça-feira Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Horário: 19h15 (de Brasília).

INCIDENCIAS : Vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B Data: 04 de setembro de 2018, terça-feira Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Horário: 19h15 (de Brasília).

Nesta terça-feira (4), o Atlético-GO recebe a Ponte Preta, no Estádio Antônio Accioly, às 19h15 (de Brasília), em partida válida pela 25° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após tropeço na última rodada, o Dragão busca uma vitória para encostar no G4. Já a Macaca, com novo técnico, busca à recuperação na competição, após dois empates e uma derrota nos três últimos jogos.

Após goleada sofrida na última rodada, Atlético-GO busca vitória para voltar ao G4

Após ser derrotado pelo Londrina por 4 a 1, na última sexta-feira (31), o Atlético-GO, busca uma vitória para encostar no G4. A equipe goiana ocupa à sétima posição, com 37 pontos, e busca manter os 100% de aproveitamento no Estádio Antônio Accioly, que foi reinaugurado recentemente. O Dragão venceu as duas partidas disputadas lá, diante do Coritiba e CRB. Por conta dos bons números, o goleiro Jeferson acredita que o local da partida será um triunfo do Atlético para a sequência do campeonato.

"Estamos criando uma identidade no Accioly, foram dois jogos e duas vitórias e nós esperamos contar com o apoio do torcedor neste momento porque eles são fundamentais para nos ajudar a conquistar essa vitória. Sabemos que deixamos a desejar no último jogo (derrota para o Londrina), mas em casa vamos buscar a terceira vitória para criar essa identidade e com o apoio do torcedor, ficarmos mais fortes”, disse Jeferson.

A Ponte Preta vem de empate com o Vila Nova jogando no Estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Por ter perdido pontos importantes jogando como mandante, o goleiro do Dragão acredita que o time paulista virá à Goiânia ainda mais focado na vitória.

“Fica ainda mais difícil a partida e, se não me engano, eles são um dos melhores visitantes desta Série B, oscilam um pouco em casa, mas conquistaram a maioria dos pontos jogando fora. Vai ser um jogo difícil até porque não foi um resultado legal para eles, empate em casa, e na Série B sabemos que temos que somar vitórias jogando em casa. Então, vai ser um jogo bem disputado”, destaca, o goleiro.

O técnico Cláudio Tencati não terá desfalques para à partida desta terça-feira.

Com novo técnico, Ponte Preta busca recuperação na competição

Na manhã desta segunda-feira (3), o técnico Marcelo Chamusca assumiu o comando da Ponte Preta. A Macaca não vem de bons resultados, na nona posição, com 34 pontos à equipe busca recuperação na competição.

Com pouco tempo para treinar à equipe, Chamusca fará poucas mudanças no time, ao menos por enquanto.

"Acho que em termos táticos mudarei muito pouco. Posso fazer alguma alteração na escalação. Não houve tempo hábil para planejar algo diferente. Com o tempo a gente pode fazer uma análise e um plano de jogo diferente", disse o treinador.

Marcelo Chamusca quer o elenco Unido e acredita que o jogo diante do Atlético-Go será uma decisão.

"Acredito nesse grupo de atletas, nesse elenco que a Ponte montou. Vejo nesse elenco todas as condições. É um clube que tem estrutura, história, camisa, torcida. Tem todas condições de dar uma arrancada agora. São 14 jogos. Vai precisar mobilizar a cada jogo, a começar de hoje, para a primeira final contra o Atlético-GO. O que me fez vir é que eu acredito nos jogadores, acho que temos condições de brigar pelo acesso”, projetou o treinador.

Retrospecto do confronto

As duas equipes já se enfrentaram quatro vezes na história. Com duas vitórias do Atlético-GO, uma vitória da Ponte Preta e um empate.

Esse ano, Ponte Preta e Atlético-GO, se enfrentaram no Estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 19 de maio. Na ocasião, a equipe goiana venceu por 3 a 1.