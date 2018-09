Resultado final de Botafogo x Cruzeiro AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

21:29 - Obrigado a todos que acompanharam mais uma transmissão junto da VAVEL Brasil!! Até a próxima!!

21:28 - O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. O Cruzeiro segue estagnado na 7ª posição. Já o Botafogo, foi ultrapassado pelo Bahia e, até o final da rodada, pode cair para o 16º lugar, dependendo dos resultados.

49' 2°T - FIM DE JOGO!! O árbitro Raphael Claus encerra a partida no Nilton Santos. Botafogo 1 x 1 Cruzeiro.

47' 2°T - Botafogo foi superior durante todo o segundo tempo. Equipe carioca segue buscando a vitória, enquanto o Cruzeiro se fecha em seu campo de defesa.

45' 2°T - Quatro minutos de acréscimo!! Vamos até os 49!

44' 2°T - Bochecha recebe passe de Lindoso, avança pela direita, mas finaliza mal.

42' 2°T - INACREDITÁVEL!!! Marcinho cruza pela direita e Aguirre divide com Ezequiel na pequena área. A bola acaba indo na direção do gol e Fábio faz uma defesa sensacional, evitando o gol do glorioso.

41' 2°T - Matheus Fernandes aproveita rebote e arrisca. A bola sai à esquerda da meta cruzeirense.

39' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu: Luiz Fernando. Entrou: Ezequiel.

39' 2°T - Marcelo Hermes fez o levantamento e Henrique cabeceou sem direção.

38' 2°T - Ezequiel cruzou para a área e Igor Rabello, mais uma vez, afastou.

35' 2°T - Substituições de ambos os lados não surtiram efeito, até agora.

34' 2°T - Público pagante: 5.320. Público presente: 5.749.

32' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu: Kieza. Entrou: Aguirre.

30' 2°T - QUASE O SEGUNDO!! Erik lança para Matheus Fernandes, que se desvencilha da marcação e, na saída de Fábio, toca para a área. Léo antecipou e afastou o perigo.

29' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Saiu: Thiago Neves. Entrou: Ederson.

27' 2°T - Cabral alça a bola para a segunda trave. Rafinha infiltra e acaba finalizando mal, perdendo grande chance.

25' 2°T - Moisés rouba a bola e finaliza. Fábio defende com tranquilidade.

24' 2°T - DEFESAÇA DE FÁBIO!!! Marcinho cruzou e Igor Rabello escorou de peito. Quase na pequena área, Kieza chutou e parou na grande defesa do goleiro Fábio.

22' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu: Jean. Entrou: Matheus Fernandes.

21' 2°T - CARTÃO AMARELO!! Carli levou o drible de Raniel e parou o atacante adversário com a falta.

19' 2°T - UHHHHHHHH!! Luiz Fernando avançou com velocidade pelo lado esquerdo, entrou na área cruzeirense e finalizou cruzado. Fábio fez boa defesa e evitou o segundo gol do Botafogo.

19' 2°T - Jogo muito parelho nesse momento! Ambas as equipes chegando com perigo.

17' 2°T - NA TRAAAAAAVE!! Igor Rabello subiu no terceiro andar e testou sem chances para o goleiro Fábio. A bola bateu caprichosamente na trave.

16' 2°T - Marcelo Hermes cruzou para a área e a zaga alvinegra afastou. No rebote, Thiago Neves arrematou sem muito perigo.

15' 2°T - Rafinha lançou para Rafael Sóbis. Dentro da área, o atacante ajeitou para a perna direita, mas finalizou sem a mínima direção.

11' 2°T - Moisés avançou novamente e lançou para a área. Erik subiu mais que a zaga, mas cabeceou para fora.

10' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Saiu: Bruno Silva. Entrou: Rafael Sóbis.

08' 2°T - Moisés cruzou com perigo e por pouco Kieza não chegou para completar.

08' 2°T - Botafogo tentou jogada ensaiada e o chute de Marcinho bateu na defesa.

07' 2°T - Falta perigosa para o alvinegro.

05' 2°T - Botafogo trabalha a bola no campo do Cruzeiro e busca o segundo gol.

02' 2°T - CARTÃO AMARELO!! Bruno Silva atinge Moisés com um carrinho e é advertido pelo árbitro.

00' 2°T - Bola rolando para a etapa final.

00' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Saiu: Edílson. Entrou: Ezequiel

47' 1°T - FIM do primeiro tempo!! Botafogo 1 x 1 Cruzeiro.

45' 1°T - Luiz Fernando no chão após dividida com Henrique.

44' 1°T - Jean estava pendurado e não enfrentará o Fluminense no final de semana.

44' 1°T - Dois minutos de acréscimo.

43' 1°T - Kieza é atendido no gramado.

42' 1ºT - Marcinho levantou para área, Kieza desviou e foi acertado por Fábio, que saiu atrasado do gol. Raphael Claus não marcou nada e deu tiro de meta para o Cruzeiro.

41' 1°T - CARTÃO AMARELO!! Árbitro marcou pé alto de Jean e puniu o volante com o cartão amarelo.

39' 1°T - CARTÃO AMARELO!! Edílson, do Cruzeiro, e Luiz Fernando, do Botafogo, foram advertidos com o cartão amarelo após a discussão.

39' 1°T - Confusão no campo!! Luiz Fernando foi derrubado por Edílson, que foi cobrar o atacante alvinegro. Os dois discutiram e houve um princípio de confusão.

36' 1°T - GOLAAAAAAAAAAAÇO DO CRUZEIRO!! OLHA A LEI DO EX!! Edílson soltou a pancada de longe, a bola pegou efeito, enganou o goleiro Saulo e estufou as redes do Botafogo. Tudo empatado no Nilton Santos.

35' 1°T - Raniel sofre falta de Jean na intermediária. Rafinha e Thiago Neves na bola.

32' 1°T - O capitão cruzeirense estava pendurado e não enfrenta o Sport na próxima rodada.

31' 1°T - CARTÃO AMARELO!! Henrique perdeu a bola, acabou acertando Erik e foi advertido com o cartão.

28' 1°T - Jogo perdeu um pouco a emoção. Cruzeiro oscila muito e não chega com perigo, enquanto o Botafogo espera para sair no contra-ataque.

27' 1ºT - Zé Ricardo pede para que seus jogadores não se adiantem e marquem o Cruzeiro dentro do campo de defesa, já que a Raposa não vem muito bem na hora da transição para o ataque.

24' 1°T - Rafinha avançou bem e tocou para Thiago Neves. O meia desviou para Bruno Silva, que tentou mandar para a área de cabeça. Carli afastou.

22' 1°T - Cruzeiro tenta crescer no jogo, mas segue errando muitos passes e não consegue assustar o time da casa.

20' 1°T - Jogo equilibrado nesse momento. Equipes marcando em cima e alternando o domínio da posse de bola.

17' 1°T - Cuidado com a lei do ex!! Após bola cruzada para a área, Bruno Silva chuta de primeira e acaba acertando a defesa. Por pouco a bola não sobrou para Thiago Neves dentro da área.

16' 1°T - Botafogo muito bem na partida. Marcando em cima, jogando com vontade e com inteligência.

15' 1°T - Cruzeiro tenta chegar no ataque, mas erra muitos passes.

13' 1°T - Pressão alvinegra!! Rodrigo Lindoso pega rebote de bola levantada para a área, bate, mas é travado pela zaga.

10' 1ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!! LUIZ FERNANDO!! Igor Rabello dá belo lançamento para Erik, que desvia para dentro da área. Luiz Fernando domina, tira a marcação e fuzila para dentro do gol. Botafogo 1 a 0.

08' 1°T - Equipe mineira roda a bola e tem a maioria da posse. Botafogo sobe a marcação e tenta pressionar a saída do adversário.

06' 1°T - Jean dá um lindo drible em Bruno Silva. Torcida alvinegra vai ao delírio.

03' 1°T - Moisés avançou pela esquerda e cruzou. Luiz Antonio subiu alto mas desviou fraquinho. Fábio fez a defesa tranquilamente.

02' 1°T - Botafogo roubou a bola e avançou com perigo. Erik fez boa jogada individual, mas na hora de dar o último toque para Kieza acabou errando o passe.

01' 1ºT - Cruzeiro trabalha a bola no campo de defesa.

00' 1ºT - Bola rolando.

19:25 - Botafogo e Cruzeiro já no gramado do Nilton Santos.

19:20 - Daqui a pouco as equipes vem a campo. A bola rola às 19h30.

19:19 - Público pequeno para assistir o jogo nessa quarta-feira fria no Rio de Janeiro.

19:08 - Vale lembrar que Rodrigo Lindoso completa hoje 150 jogos com a camisa do Botafogo. Data especial para o jogador.

19:07 - Cruzeiro em campo no aquecimento. Na entrada, a torcida alvinegra fez questão de vaiar Bruno Silva, ex-atleta do clube.

19:02 - Botafogo aquecendo no gramado neste momento.

19:00 - Já no Cruzeiro, Mano Menezes promoveu a entrada de alguns reservas como Bruno Silva (ex-Botafogo), Ariel Cabral e Marcelo Hermes. Além deles, Murilo e Rafinha substituem Dedé e Arrascaeta, desfalques para a partida.

18:59 - Algumas mudanças em ambos os times para o jogo de hoje. No alvinegro, Zé Ricardo sacou Matheus Fernandes e Leo Valencia da equipe titular, colocando Lindoso (que volta de lesão) e Bochecha em seus lugares, respectivamente.

18:58 - Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Murilo e Marcelo Hermes; Henrique, Ariel Cabral, Bruno Silva, Thiago Neves e Rafinha; Raniel.

18:58 - Botafogo: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean, Rodrigo Lindoso e Gustavo Bochecha; Erik, Luiz Fernando e Kieza.

18:56 - As equipes já estão escaladas!

18:55 - Olá leitores da VAVEL Brasil!! Bem-vindos a mais uma transmissão!! Acompanhe com a gente todos os lances de Botafogo x Cruzeiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Botafogo x Cruzeiro ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro 2018. O confronto acontece no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).

No primeiro turno, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Mineirão, vitória cruzeirense por 1 a 0, gol de Dedé, de cabeça. Na época, a Raposa estava na zona de rebaixamento e o glorioso defendia a invencibilidade na competição.

Vindo de uma dura derrota para o Grêmio na última rodada, o Botafogo espera reencontrar o caminho das vitórias na partida contra o Cruzeiro, diante de sua torcida. Nesse Brasileirão, os melhores resultados do alvinegro são dentro do Nilton Santos.

Para o duelo contra a equipe mineira, o treinador Zé Ricardo terá a volta de dois jogadores importantíssimos para o time: Rodrigo Lindoso e Kieza. Ambos foram liberados pelo departamento médico e fazem parte dos relacionados para o jogo desta quarta.

Vale lembrar que os salários estão atrasados no clube. Porém, em entrevista coletiva após o treinamento de terça, o lateral Moisés descartou a possibilidade desse atraso estar influenciando nas atuações dos atletas dentro de campo.

Botafogo x Cruzeiro ao vivo em tempo real

Quem está fora: Gatito, Renatinho, Marcos Vinícius, João Paulo.

Provável escalação do Botafogo: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean (Rodrigo Lindoso), Matheus Fernandes, Leo Valencia; Erik, Luiz Fernando e Brenner (Kieza).

O Cruzeiro empatou com o Internacional, dentro de casa, na última rodada do campeonato. Classificado para as semis da Copa do Brasil e para as quartas da Libertadores, o time mineiro vem fazendo uma campanha segura no Brasileirão. Com 31 pontos, é o atual 7º colocado.

Para o jogo contra o glorioso, o treinador Mano Menezes não poderá contar com Dedé, convocado para a seleção brasileira, e Arrascaeta, que também fazia parte da lista uruguaia, mas acabou sendo cortado devido a uma lesão na coxa. Sem dois de seus principais jogadores, Mano fechou o último treino antes da partida e mantém mistério sobre os substitutos. Além da dupla, o lateral Egídio também pode ser poupado.

Botafogo x Cruzeiro ao vivo

Murilo e Manoel disputam a vaga de Dedé, com o segundo levando ligeira vantagem. Já para o lugar de Arrascaeta, Rafinha deve ser o escolhido. Mancuello corre por fora. Caso Egídio realmente fique de fora, Marcelo Hermes entrará na equipe titular.

O Cruzeiro não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro há seis jogos. A última vitória foi contra o Ceará por 1 a 0, na 9ª rodada. Depois disso, a raposa empatou três jogos e perdeu três longe do Mineirão.

Quem está fora: Dedé, Arrascaeta, Sassá.

Jogo do Botafogo ao vivo hoje

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Murilo e Marcelo Hermes (Egídio); Henrique e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel (Barcos).

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Nilton Santos, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 23ª rodada da competição.