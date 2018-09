Resultado Ceará x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

Jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, realizado na Arena Castelão (CE), às 20h.

O Timão também volta aos gramados no domingo, no mesmo horário, contra o Palmeiras no Allianz Parque.

O Ceará entra em campo contra o América-MG no domingo (9), às 16h, no Independência.

Fala Calyson: "Primeiramente agradecer a Deus pelo que está acontecendo com nossa equipe. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas é isso, jogo a jogo. Não conquistamos nada ainda, ganhamos de dois gigantes, Flamengo e Corinthians, mas não ganhamos nada ainda. Vamos continuar para sair dessa situação", pontuou o jogador.

Fala Roger: "Se preocupar não. Sei lá, jogou mal, não encaixou... Acho que o segundo tempo foi melhor, jogando pelas beiradas. Mas vamos lá nos preparar para domingo. Não atrapalha (sequência). Sabemos que um clássico muda tudo e jogamos todas as fichas no domingo", disse o autor do gol.

Já o Corinthians precisa analisar os erros cometidos para poder mudar a postura dentro de campo.

Com esse resultado, o Ceará sai de campo de cabeça erguida depois de duas vitórias contra dois grandes times, e com o sonho de permanência na série A.

50' Apita o árbitro! Final de jogo entre Ceará e Corinthians.

49' O Corinthians tenta um último ataque desesperado, mas Éverson sai de soco no levantamento de Mateus Vital dentro da área e afasta o perigo.

48' Samuel Xavier recebeu falta de Mateus Vital pela lateral direita, e o Ceará gasta mais um pouco de tempo, esperando o fim do jogo.

46' POR POUCO! Robinho tenta pegar cruzamento de Calyson, mas a bola vai forte demais e sai pela lateral. Uma ótima chance jogada fora pelo Ceará.

45' O árbitro tinha dado mais 4 minutos de acréscimos, mas, com a queda de Éverson, sobe para 5 minutos. Teremos jogo até os 50.

45' Mateus Vital cobra a falta, mas a bola é afastada pela zaga do Ceará. Na sobra ela voltou para Vital, que cruzou buscando Romero. O jogador paraguaio não conseguiu chegar na bola e foi atingido pelo goleiro Éverson, que fica no chão e recebe atendimento.

44' Depois de fazer a falta, Richardson ficou no chão sentindo cãibras.

43' É UMA CHANCE PARA O TIMÃO! Romero recebe falta de Richardson na intermediária.

42' Henrique tenta cruzamento buscando Romero, que não alcança a bola. A zaga do Ceará recupera a posse de bola e vai com toda calma do mundo para o campo de ataque, e ganha tempo.

41' Calyson faz falta dura em Pedrinho e é advertido com cartão amarelo.

40' Substituição no Ceará: sai Arthur, entra Eduardo Brock.

39' Mateus Vital cobra falta, e na cobrança o juiz pega uma falta de ataque em Richardson.

38' AGORA É TUDO OU NADA! Com essa última alteração, Loss tenta um ataque com velocidade para empatar a partida.

38' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Matheus Matias.

37' O JOGO VIROU! Agora é o Corinthians quem domina o jogo. 62% de posse de bola contra somente 38% do Ceará.

37' Samuel Xavier comete falta no campo de ataque, fica irritado e reclama com arbitragem sobre a marcação.

36' Robinho manteve a calma na hora de proteger, e recebeu falta no meio de campo.

35' Depois do gol, o Corinthians passou a tentar dominar o jogo e encontrar uma abertura no campo de defesa do Ceará para empatar a partida.

34' Substituição no Corinthians: sai Ralf, entra Araos.

34' NÃO VALE MAIS NADA! Roger recebeu passe que o deixou com liberdade dentro da área, mas o bandeirinha marcou impedimento no lance.

32' O jogador do Ceará já está de pé, e tudo está bem com ele. Segue o jogo!

31' Felipe Azevedo divide no alto com Léo Santos e fica no chão.

30' Jadson tenta tabela com Pedrinho, mas os jogadores alvinegros são parados pela zaga do Ceará, que afasta o perigo.

30' Cartão amarelo para Richardson por falta em Romero. É um jogo pegado entre esses dois jogadores.

27' Depois do gol, Éverson foi advertido com cartão amarelo por atrasar o reinício do jogo.

26' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO CORINTHIANS!!!! ROGER RECEBE PASSE NA MEDIDA DE JADSON, VÊ ÉVERSON SAINDO E COLOCA NO FUNDO DAS REDES! UM GOLAÇO DO CAMISA 9 ALVINEGRO.

24' Romero recebe na entrada da área e ajeita, mas é desarmado sem dificuldades por Richardson.

23' Até o momento é uma apresentação muito ruim do Corinthians, como muitos erros e muitos desperdícios de ataque. É mais um tiro de meta para o goleiro Éverson cobrar.

22' Romero cai na linha de fundo e pede falta. O juiz não marca nada e manda seguir o jogo.

21' Substituição no Ceará: sai Leandro Carvalho, entra Robinho.

20' O Corinthians vai trocando passes e tenta encontrar uma brecha na intermediária do Ceará.

19' QUANTA PRESSÃO! A torcida do Ceará transformou a Arena Castelão em uma panela de pressão. Enquanto o Corinthians está com a bola, só dá pra ouvir uma vaia muito forte.

18' Substituição no Corinthians: sai Douglas, entra Mateus Vital.

17' Danilo Avelar tentou achar um espaço no campo de defesa do Ceará, mas não encontrou nada.

16' ÉVERSON DE NOVO!!! Roger recebe cruzamento na primeira trave e cabeceia. Éverson faz outra defesa. O goleiro está tendo uma ótima noite!

14' Richardson disputa bola aérea com Douglas, fica no chão sentindo dores e recebe atendimento médico.

13' Pedrinho cruza sem direção para área, Éverson sai do gol e fica com a bola.

11' QUEM NÃO FAZ, TOMA! O Corinthians vem jogando muito abaixo do esperado, e o Ceará tem dominado a partida e tomado controle. Esse segundo gol já era esperado.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CEARÁ!!!!! CALYSON DESVIA E DANILO AVELAR COLOCA PRA DENTRO DO PRÓPRIO GOL.

10' Após a cobrança, a zaga do Timão afasta o perigo.

9' Romero faz outra falta em Leandro Carvalho. É outra chance do Vozão colocar a bola na área alvinegra.

7' ÉVERSON É O NOME DELE!!!! Romero recebe cruzamento de Danilo Avelar e cabeceia com força. Éverson aparece e faz mais uma linda defesa para não deixar que a equipe alvinegra empate o placar.

6' QUANTA HABILIDADE!! Leandro Carvalho viu a oportunidade e colocou a bola no meio das pernas de Romero, que não deixou barato e fez falta no jogador do Ceará.

5' Luiz Otávio sobe depois de cobrança de escanteio, mas não consegue cabecear. Posse de bola para o Timão.

4' No lance, Roger empurrou Samuel Xavier, que valorizou a chegada e ficou no chão reclamando de falta.

4' QUE ZONA!! Jadson tabelou com Romero e o paraguaio conseguiu colocar a bola por cima no meio da área, mas depois de uma confusão ela sobra com tranquilidade para Éverson.

3' Pedrinho recebe falta no campo de ataque.

1' ÉVERSON NO GOL!!! Pedrinho é acionado no ataque, e Éverson sai com tranquilidade e faz o desarme.

1' Zaga do Timão estava ligada no lance e afasta o perigo.

0' O Ceará já chega com perigo e consegue seu primeiro escanteio na etapa final.

0' Apita o árbitro, começa o segundo tempo de Ceará e Corinthians!

Os times estão voltando ao campo, sem alterações dos elencos que estavam em campo no primeiro tempo.

Até o momento, o Ceará vai liderando com um golaço do goleiro Éverson de falta.

47' Final do primeiro tempo entre Ceará e Corinthians.

46' Quixadá tenta outra vez de fora da área. O atacante não pegou bem na bola e é tiro de meta para Walter cobrar.

45' Romero recebeu falta e ficou no chão sentindo dores. Mas logo levantou e continuou o jogo sem nenhuma parada.

45' Teremos mais dois minutos de jogo.

44' Walter sai do gol e dá um soco na bola, tirando o perigo da área alvinegra.

44' Samuel Xavier vai a linha de fundo e cruza, a bola bate em Danilo Avelar e a equipe do Ceará ganha outro escanteio.

42' PARA QUEM? Douglas tenta tocar para o meio da área, mas ninguém aparece para pegar a bola. Éverson sai e fica com ela sem problemas.

41' ASSIM NÃO!!! Arthur retoma a bola depois de erro do zagueiro Henrique e chuta de primeira, mas pega muito mal e ela vai por cima do gol.

40' MELHOR GARANTIR!! Roger vinha com liberdade pegar a sobra da bola, e Éverson sai do gol para afastar a bola e jogar para lateral.

40' Tudo bem com o goleiro Éverson, segue o jogo.

38' AFASTA ÉVERSON!!! Jadson coloca a bola na área, e depois de uma sobra, o goleiro sai do gol e soca a bola. Na queda, Éverson fica no chão sentindo dores, esperando atendimento médico.

38' Jadson chuta de fora da área e a bola desvia na defesa, é escanteio.

37' Cartão amarelo para Leandro Carvalho e para Douglas por discussão.

36' Depois da tentativa de contra-ataque, Leandro Carvalho chuta de fora da área e Walter faz mais uma defesa.

36' O Corinthians tenta de todas as formas possíveis encontrar um espaço para entrar na defesa do Ceará, mas não consegue e cede contra-ataque para o Vozão.

34' Jadson enconta Pedrinho com liberdade dentro da área. O atacante tenta finalização, a bola passa com muito perigo mas vai para fora, sem perigos para Éverson.

33' QUIXADÁ DE NOVO! Quixadá chuta de longe outra vez, Walter cai e faz a defesa.

32' RECLAMAÇÃO! Pedrinho adianta a bola e toma um toque de Tiago Alves, mas o juiz não marca falta.

31' Romero tocou para Danilo Avelar dentro da área, o passe saiu forte demais e o lateral não conseguiu chegar na bola.

30' Luiz Otávio sobe e ganha outra disputa aérea, mas manda pra fora de novo.

29' Romero inverte o jogo e encontra Pedrinho, que domina com o braço. É falta para o Ceará no campo de defesa.

28' Richardson recupera a posse de bola e tenta sair para contra-ataque, mas é derrubado por Romero e o juiz marca falta.

27' O Corinthians vem mostrando uma atuação ruim. Pouca ofensividade e muitos erros em construções de jogadas.

26' Luiz Otávio subiu e cabeceou pra fora, por cima do gol.

25' O Ceará tem outra falta, dessa vez do lado esquerdo. É uma oportunidade de tentar uma jogada aérea.

24' Depois do cruzamento, a bola bateu e Tiago Alves e sobrou para Jadson outra vez, que pegou de primeira e chutou. Mas foi muito longe do gol.

24' É escanteio para o Corinthians. Uma boa chance de Jadson colocar a bola na área.

23' Arthur chuta de fora da área, mas a bola vai no meio do gol e sem problemas para Walter fazer a defesa.

22' NÃO VALE MAIS NADA! Depois da cobrança de escanteio, o juiz pegou uma falta de ataque do Ceará e parou o jogo.

22' Samuel Xavier tenta cruzamento, mas a bola é desviada e vai para escanteio. O time da casa vem pressionando muito o Corinthians até o momento.

21' Cartão amarelo para o Felipe Jonatan por provocação na comemoração do gol.

20' Depois do gol, os jogadores do Ceará foram comemorar na frente da parte técnica do Corinthians e surgiu uma pequena confusão, mas tudo sob controle.

19' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO CEARÁ! ÉVERSON FOI PARA A MARCA, COBROU A FALTA E COLOCOU NO FUNDO DAS REDES MARCANDO UM GOLAÇO PARA ABRIR O PLACAR!

17' Cartão amarelo para Henrique depois de falta dura em cima de Quixadá. É uma possível chance para o goleiro Éverson cobrar.

16' Danilo Avelar tentou toque forte para Douglas, que não consegue alcançar. No lance os jogadores reclamam de toque do zagueiro cearense, mas o juiz dá tiro de meta.

15' Tiago Alves subiu depois da cobrança e cabeceou pro gol de Walter. A bola não passou da zaga alvinegra.

14' Richardson coloca bola enfiada para Leandro Carvalho, que fi travado por Henrique e conseguiu o escanteio.

13' WALTER OUTRA VEZ!!! Quixadá chuta colocado de canhota e Walter, bem colocado no lance, faz a defesa. É a terceira do goleiro do Timão em 13 minutos.

12' Jadson coloca na área e Danilo Avelar cabeceia para fora.

12' É escanteio pela direita para o Corinthians cobrar.

11' Até o momento quem vai ditando o ritmo de jogo e criando mais chances é o Vozão.

9' WALTER DE NOVO!!! Tiago Alves recebe o cruzamento dentro da área, dá um carrinho e consegue finalizar. Walter aparece e faz a defesa sem perigo.

8' Calyson tenta outro chute, Henrique aparece e bloqueia. É escanteio para o Ceará.

6' WALTER!!!!! Calyson recupera a posse de bola e chuta, mas Walter estava esperto e faz bela defesa.

6' Danilo Avelar tabela, mas não consegue fazer a recepção do passe de letra e o Ceará puxa contra-ataque.

5' Felipe Jonatan tenta ligação direta com o ataque, Pedrinho aparece e bloqueia. Na sequência, Roger tenta chegar na bola e não consegue.

4' O Corinthians vai trocando passes tentando buscar um espaço na defesa do Ceará, mas sem sucesso.

3' Quixadá recebe dentro da área, mas Henrique aparece e retoma a posse de bola para o Corinthians.

2' Jadson coloca na cabeça de Léo Santos, que finaliza fraco e a bola vai no meio do gol, fácil para Éverson.

2' Pedrinho pega a sobra, puxa contra-ataque e ganha um escanteio.

1' Arthur recebe pela direita e cruza pro meio da área, Henrique aparece na cobertura e tira o perigo.

0' Ceará tenta começar a partida dominando, mas a zaga do Corinthians fica fechada e não deixa nada passar.

0' Samuel Xavier faz a primeira falta do jogo .

0' Começa o jogo entre Ceará e Corinthians!

Fala Loss: "Esperamos colocar pressão. O retorno do Jadson e do Douglas dá versatilidade. O Lisca é um grande amigo, muito do que eu aprendi devo a ele"

Fala Lisca: "É uma substituição por necessidade. O João sentiu um desconforto no pubis e o Felipe é o substituto, jogador da casa. Perdemos sequência de jogo, mas não pode lamentar"

Jogadores enfileirados para execução do Hino Nacional.

Os times já realizaram o aquecimento e vão entrar no gramado em alguns minutos.

Já analisando o histórico do confronto entre os times, quem sai em vantagem é o Corinthians, com nove vitórias, oito empates e uma derrota somente.

A situação de ambos os times é igual no segundo turno. Uma vitória, um empate e uma derrota.

Boa noite a todos os ligados na VAVEL Brasil! Em instantes Ceará e Corinthians entram em campo em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão 2018.

Fique conosco! Minutos antes do começo do jogo, nós voltamos com todas as informações e lances.

Somente o time paulista tem desfalques para a partida. Renê Jr, Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Emerson Sheik (machucados); Jonathas (aprimorando a forma física), Sérgio Díaz (aprimorando o condicionamento físico) e Clayson (suspenso).



Loss, por sua vez, colocou o Corinthians no 4-2-4 com: Walter; Danilo Avelar, Henrique, Léo Santos, Mantuan; Douglas, Ralf; Romero, Jadson, Pedrinho, Roger.

Lisca escalou o Ceará no 4-2-3-1 com: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Otávio, Andrade; Richardson, Edinho; Arthur Cabral, Calyson, Leandro Carvalho; Juninho Quixadá.

Ceará x Corinthians ao vivo em tempo real

(Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

"Sabemos que estamos em um momento delicado e queremos sair dessa zona de incômodo. A pressão é para todos, não só para o Loss e nem só para a garotada. Todos temos que dividir a parcela e carregar o piano, só assim a gente vai sair dessa situação. De seis jogos, só saímos com a vitória em um. Agora temos uma boa oportunidade contra o Ceará, mas respeitamos muito a equipe deles", afirmou o volante alvinegro.

Em entrevista coletiva, o volante Ralf, falou sobre a fase que o time está passando e disse estar incomodado com a situação.

Já o Timão vem de uma fase ruim. Na última rodada empatou em casa com o Atlético-MG em uma apresentação ruim de ambas as partes, e na semana passada foi eliminado em casa para o Colo-Colo pela Libertadores.

Ceará x Corinthians ao vivo

(Foto: Lucas Moraes / Divulgação Ceará)

Jogo do Ceará ao vivo hoje

"A sensação é muito boa. Me considero um torcedor do Ceará. Fazer 100 jogos com a camisa do time não é para qualquer um. Estou muito feliz, e espero fazer mais jogos com essa camisa que hoje é minha segunda pele. Entendo que o mais importante, nesse momento, é unir forças para continuar com a recuperação no Brasileirão", afirmou o lateral que foi titular em 94 das partidas disputadas até agora e marcou quatro gols.

Com esse jogo, Samuel Xavier - lateral-direito - atingirá o marco de 100 jogos vestindo a camisa do Mais Querido.

O Ceará vem embalado por ter vencido o Flamengo no próprio Maracanã, na última rodada. O time também conta com a sexta melhor campanha depois da pausa da Copa do Mundo.

Boa noite, torcedor! Na noite desta quarta-feira (5), Ceará e Corinthians entram em campo na Arena Castelão (CE) pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018.