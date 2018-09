Novamente sem repetir escalação, Chapecoense terá mudanças contra o Paraná

A Chapecoense terá novidades para a partida contra o Paraná, na próxima quarta-feira (5), na Vila Capanema. O elenco do Verdão encerrou seu último treinamento antes de viajar para Curitiba e o técnico Guto Ferreira apresentou três mudanças no time titular, em relação ao jogo anterior.

A principal alteração é no sistema ofensivo. Sem poder contar com Leandro Pereira, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, o treinador optou por escalar Victor Andrade, que tem como característica as jogadas em velocidade.

Além dele, Osman e Diego Torres devem perder a posição devido ao desempenho ruim no confronto contra o Palmeiras, no último domingo. As vagas devem ser ocupadas respectivamente pelos argentinos Agustín Doffo e Canteros.

Em entrevista coletiva, Guto comentou sobre a sequência de alterações no Furacão do Oeste. A equipe não se repete há seis jogos, sendo todas com formações diferentes.

''É a busca dessa situação. À medida que você treina, consegue entrosamento maior. Uma equipe encaixada, a partir da hora que achou, começa a soltar. Se não tem o que você quer, pode repetir, repetir, repetir, que não vai sair do lugar. Primeiro a busca e depois a repetição", disse.