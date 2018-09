Após vitória fora de casa, Mazola enaltece desempenho do Criciúma: "Defensivamente perfeitos"

O Criciúma conseguiu uma importante vitória na noite desta terça-feira (4). Em confronto direto na briga para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre viajou a Caxias do Sul e bateu o Juventude com gol solitário de Vitor Feijão, que coloca a equipe na 14ª posição, duas acima de quando começou a rodada.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico carvoeiro, Mazola Júnior, elogiou a entrega de seus jogadores para conseguir o resultado. Além fazer os catarinenses ganharem fôlego na luta contra o rebaixamento, a vitória colocou o Ju no Z-4 da competição.

“O maior destaque desse jogo é a união, a entrega do time, a dedicação e a determinação que tivemos desde o começo da semana nos trabalhos. Desse grupo, em termos de trabalho e determinação, eu não posso falar nada. Acho que nem o torcedor do Criciúma. Demos o nosso melhor e deixamos tudo dentro do campo. Isso foi o grande destaque do jogo. Se não fizemos um grande jogo tecnicamente, tivemos poucas oportunidades de gol, mas a determinação, luta, entrega e a união da rapaziada é de salientar”, frisou o treinador.

O alívio é justificado. Eram cinco jogos sem vencer, e, em caso de empate, o Tigre voltaria a figurar na zona da degola. Crítico do sistema defensivo nas últimas rodadas, quando havia tomado muitos gols, Mazola deu destaque à retaguarda da equipe, que não passou por maiores sustos durante a partida.

“A equipe toda esteve muito bem. Traçamos uma estratégia de jogo e defensivamente estivemos perfeitos. Acho que o Luiz não fez uma defesa no jogo todo. Um momento desses, jogando fora de casa e contra uma equipe que está pressionada, o nosso goleiro não pegou uma vez na bola”, disse.

Com 29 pontos somados e na 14ª colocação, o Criciúma se prepara para receber o líder Fortaleza na próxima rodada. O confronto será na tarde de sábado (8), às 16h30, no estádio Heriberto Hülse.