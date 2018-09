Barbieri projeta recuperação do Flamengo contra o Internacional: ''Não é invulnerável''

Após a inesperada para o Ceará, em pleno Maracanã, o Flamengo terá uma tarefa complicada nessa quarta-feira (5), contra o Internacional, em Porto Alegre. Apesar de não ter gostado nada da derrota em casa, Maurício Barbieri entende que a equipe tem criado oportunidades, mas não está transformando-as em gols:

"Acho que a gente tem criado chances, estamos até num bom caminho quanto a isso, mas temos que ser efetivos. A nossa conversa com eles é nesse sentido. Precisamos aproveitar mais as chances. O que nos preocupa é que com esse tipo de resultado não seremos capazes de brigar pela liderança. O resultado foi muito ruim", afirmou.

Para enfrentar o Colorado, partida onde o treinador rubro-negro considera "importante e crucial", Barbieri terá quatro desfalques: Cuéllar, Trauco, Paquetá e Réver. Apesar disso, o comandante não vê a oportunidade de conquistar a vitória em Porto Alegre:

"Temos que encarar o Inter com máxima seriedade. Eles também têm que buscar o resultado. Apesar de serem mais reativos, mas podem oferecer espaços que vamos tentar aproveitar. É nessa linha que vamos trabalhar. Mais um jogo importante e crucial como era o último. Temos que entrar mais determinados, ligados. Inter tem capacidade de desequilíbrio na frente. Apesar de defesa sólida, não é invulnerável. Não é sentimento de dar resposta, mas de buscar pontos importantes para seguir na briga pelo título. Entender esse momento como grande oportunidade de passar adversário direto".

Por fim, o treinador falou sobre o momento ruim vivido pela equipe na temporada - o pior sob seu comando. Para Barbieri, não existe um único motivo para a instabilidade em campo, e destacou novamente a necessidade de ser eficiente nas finalizações, para poder voltar a vencer as partidas regularmente:

"Acho que buscar um único e exclusivo motivo seria ingenuidade. Se fosse clara e cristalina seria atacado. Acho que vale destacar a eficiência, não conseguimos ser eficientes. Temos que aproveitar as nossas e não oferecer para outros".

Por multa milionária, Réver não enfrentará o Colorado

Réver ficará de fora contra o Internacional (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

O quarto, e mais recente, desfalque para Maurício Barbieri, contra o Inter, é o zagueiro e capitão Réver. No acordo com o Colorado para sua renovação no Rubro-Negro, ficou acertada a multa de R$ 1 milhão caso o atleta enfrentasse seu ex-clube.

A diretoria rubro-negra se reuniu, e decidiu que não pagaria essa multa para que o capitão jogasse no Beira-Rio e, com isso, o atleta nem foi relacionado para viajar até Porto Alegre, nessa terça-feira (4), após o treino no Ninho do Urubu.